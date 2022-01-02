8 tendências da decoração para 2022

2021 se vai e 2022 chega com novidades, seja no vestuário, nos tratamentos e também na decoração. Sabendo disso, HZ foi atrás de profissionais da área para saber o que estará em alta no setor no ano que se inicia. O que todos falam em coro é que a pandemia mudou a forma de ver a decoração, fazendo as pessoas observarem os detalhes, assim a decoração afetiva e a retrô seguem em alta.
"Como as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa, elas querem um ambiente mais aconchegante e acolhedor, que seja um refúgio, um espaço de descanso do dia a dia. Por conta da pandemia, conseguimos perceber que as pessoas começaram a olhar de um jeito diferente para sua casa”, explica a também arquiteta Camila Marinho, sócia do Studio M&A Arquitetura, que divide o comando com Renata Assarito.
"A questão da memória afetiva traz aconchego, com peças que rementem às lembranças de momentos especiais vividos", complementa Juliana Guarize, do escritório Guarize Hoffmann Arquitetura.
Outro ponto observado é a necessidade de se ter o espaço exclusivo para realizar o home office. “Antes da pandemia, os clientes costumavam pensar em um espaço home office como extensão de outro, ou seja, não tinha um cômodo único para isso, era uma extensão na mesa de jantar, na sala ou no próximo quarto. Com a pandemia, todos começaram a pensar nisso como um espaço de trabalho mesmo, algo mais isolado por conta do barulho e que seja mais fácil de se concentrar. Agora esse é um espaço que está sendo bastante planejado dentro dos lares”, explica Renata Assarito.
Pensando no próximo ano, as arquitetas listam as principais tendências de decoração que devem tomar conta dos projetos. Confira:
Cores do ano
“Uma tendência será buscar pelo conforto, evitando exageros e aproveitando as cores neutras. O conforto é algo que as pessoas têm buscado mais dentro de casa, principalmente por conta da pandemia. O tempo dentro de casa tem sido maior, então é imprescindível morar em um lar que proporcione conforto e bem-estar”, diz Camila.
"Trazer a vegetação para dentro de casa, mesmo em apartamentos, para dar alusão ao quintal e contato com a natureza. As plantas além de deixarem o ambiente mais charmoso, elas melhoram a qualidade do ar", diz Tassia Hoffmann, do escritório Guarize Hoffmann Arquitetura
“Nós sabemos que a pandemia transformou a forma das pessoas viverem. De todas as formas, os clientes buscam morar em lugares que apresentem uma funcionalidade maior, que tenha praticidade. Então principalmente os ambientes integrados vão continuar muito em alta no próximo ano”, acredita Renata.
Toque pessoal, por meio do artesanato, ou do feito à mão, como palha e rendas. Elas trazem exclusividade em móveis e adornos.
“O período de pandemia e isolamento social mexeu muito com o comportamento das pessoas, até mesmo com o emocional. Por conta disso, é importante estar em um lugar que faça você se sentir bem. O estilo retrô remete às memórias afetivas, histórias e memórias do passado que trazem lembranças boas para os dias de hoje”, completa Camila.
Atemporais e neutros, os ambientes com designs minimalistas estão com tudo. Ele vem associado há uma época que aprendemos a viver com menos e passando mais tempo dentro de casa, porém sempre lembrando do aconchego. A busca é por uma casa que nos abrace, que nos permita ficar mais tempo nela.
Áreas de convívio dentro de casa, como áreas de lazer e espaço gourmet, independente do tamanho do aparelho ou da casa.
Segundo Juliana e Tassia, as cores estimulam memórias afetivas e experiências sensoriais. "Os tons e texturas garantem experiências únicas, com tons fortes ou mesmo mais leves e sóbrio, que o aconchego evidência. E por falar em cores, a cor do ano é 'Very Peri'. Ela anima o estilo criativo e intrigante das pessoas e permite a sensação de espiritualidade e transformação", destaca Juliana.. Camila Marinho complementa dizendo que o dourado também vem com tudo. “O dourado é uma cor que reflete bastante sofisticação e elegância nas decorações. Além disso, é uma cor que representa abundância. Então a busca por metais dourados e peças com detalhes nessa cor estará bastante em alta pelos clientes no próximo ano”, conclui .