8 tendências da decoração para 2022

Cores do ano

“Uma tendência será buscar pelo conforto, evitando exageros e aproveitando as cores neutras. O conforto é algo que as pessoas têm buscado mais dentro de casa, principalmente por conta da pandemia. O tempo dentro de casa tem sido maior, então é imprescindível morar em um lar que proporcione conforto e bem-estar”, diz Camila.

"Trazer a vegetação para dentro de casa, mesmo em apartamentos, para dar alusão ao quintal e contato com a natureza. As plantas além de deixarem o ambiente mais charmoso, elas melhoram a qualidade do ar", diz Tassia Hoffmann, do escritório Guarize Hoffmann Arquitetura

“Nós sabemos que a pandemia transformou a forma das pessoas viverem. De todas as formas, os clientes buscam morar em lugares que apresentem uma funcionalidade maior, que tenha praticidade. Então principalmente os ambientes integrados vão continuar muito em alta no próximo ano”, acredita Renata.

Toque pessoal, por meio do artesanato, ou do feito à mão, como palha e rendas. Elas trazem exclusividade em móveis e adornos.

“O período de pandemia e isolamento social mexeu muito com o comportamento das pessoas, até mesmo com o emocional. Por conta disso, é importante estar em um lugar que faça você se sentir bem. O estilo retrô remete às memórias afetivas, histórias e memórias do passado que trazem lembranças boas para os dias de hoje”, completa Camila.

Atemporais e neutros, os ambientes com designs minimalistas estão com tudo. Ele vem associado há uma época que aprendemos a viver com menos e passando mais tempo dentro de casa, porém sempre lembrando do aconchego. A busca é por uma casa que nos abrace, que nos permita ficar mais tempo nela.

Áreas de convívio dentro de casa, como áreas de lazer e espaço gourmet, independente do tamanho do aparelho ou da casa.