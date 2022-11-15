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7 maneiras de dar um up na saúde do cérebro

Assim como você vai à academia para melhorar a saúde física, precisa de exercícios para que o cérebro possa desempenhar suas funções com qualidade
Personare

Personare

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 10:00

7 maneiras de dar um up na saúde do cérebro
7 maneiras de dar um up na saúde do cérebro Crédito: Personare
O seu cérebro contém cerca de 100 bilhões de células nervosas que formam cerca de trilhões de conexões chamadas sinapses. Estas conexões estão constantemente se remodelando, respondendo ao mundo a sua volta. Se você anda sentindo cansaço ou precisando de mais estímulo, a gente te conta 7 maneiras de dar um up na saúde do cérebro.
São exercícios e práticas que servem para qualquer pessoa. Afinal, o cérebro é como um músculo. Assim como ir à academia favorece a saúde física, os exercícios mentais fazem com que o cérebro desempenhe suas funções com qualidade e precisão.
Ao seguir as sugestões a seguir, você pode ter mais foco e concentração, fazer melhores escolhas no dia a dia, aumentar sua produtividade e, consequentemente, o bem-estar. Confira as 7 maneiras de dar um up na saúde do cérebro.

1. Consuma estes alimentos

No intestino, considerado nosso segundo cérebro, existem as bactérias “do bem” e as “do mal”. Segundo a especialista em Yoga Gunatiita, quando mantemos a diversidade e o equilíbrio das bactérias do bem, asseguramos saúde física e mental também.
Você pode dar up na saúde do cérebro se basear sua alimentação em plantas, fermentados, gorduras saudáveis e alimentos frescos. Veja aqui uma lista com 6 Super Alimentos que fazem bem para a Mente.

2. Medite

A terapeuta Andrea Leandro comenta que a neurociência já comprovou os benefícios da meditação, que inclui acalmar a mente, diminuir a ansiedade e  distinguir sentimentos, para que você faça melhores escolhas.
É uma ação para vida toda que pode ser iniciada com práticas curtas, mas, quanto mais praticar, mais benefícios para mente e corpo irá colher. Comece agora com essa meditação de 1 minuto!

3. Pratique Yoga

Você sabia que 20 minutos de Yoga aumentam a habilidade de focar e de reter informações? Além de exercitar o corpo, o Yoga trabalha também a respiração, o relaxamento e a expansão da consciência. 
Conheça aqui posturas de Yoga para ansiedade., que consequentemente vai dar um up no seu cérebro.

4. Use óleos essenciais

O nosso sistema límbico, também chamado de cérebro das emoções, está ligado à nossa atividade mental. É por isso que os óleos essenciais são ótimos aliados do nosso cérebro, segundo a aromaterapeuta Solange Lima.
Quando você inala um óleo essencial, seus receptores olfativos levam esse aroma até que chegam ao sistema límbico. Uma boa sugestão é o óleo essencial de lavanda, que é calmante, relaxante e ajuda no equilíbrio da mente e do corpo. Veja aqui como usar os óleos essenciais.

5. Invista na cor amarela

Na Cromoterapia, a cor amarela representa a mente. É a cor da inteligência, sabedoria, lógica e razão, por isso está ligada ao estímulo do raciocínio e o intelecto.
Sendo assim, Solange Lima, que também é cromoterapeuta, indica usar a cor amarela para aumentar a capacidade de concentração, clarear os pensamentos, organizar as ideias e trazer mais produtividade e foco. 
Ela pode ser usada na alimentação, nas roupas e nos ambientes. Uma forma excelente é usar na meditação com cor amarela, veja aqui como fazer!

6. Faça ginástica cerebral

O BRAIN GYM®️ – Ginástica Cerebral é um conjunto de movimentos para a integração do cérebro, que trazem benefícios cognitivos e melhoram a postura física e diante da vida. Entenda melhor como fazer e seus benefícios aqui.
Experimente os exemplos a seguir. Andrea Leandro aconselha, antes de iniciar, que se tome um pouco de água para lubrificar o cérebro.
  • Marcha cruzada: simula um movimento exagerado do caminhar, cruzando braços e pernas. Pode ser feito como uma brincadeira ou dança. Ajuda a ter melhor equilíbrio e consciência espacial e melhora a coordenação entre esquerda e direita.
  • Bocejos energéticos: pode ser muito bom para o cérebro. Massageia os músculos da mandíbula, enquanto boceja. Colabora para melhorar a expressão da fala, do canto e da escrita criativa. Se sentir vontade de bocejar de verdade é porque seu cérebro precisa de oxigenação.
  • Flexão de pé: Sentado, mova o pé para cima e para baixo. Essa ação também ajuda no foco e melhora a comunicação.

7. Mantenha pensamentos positivos

Regina Restelli é enfática: “Sem a nossa mente não somos nada!”. É ela que nos permite aprender qualquer coisa, traduz nossas necessidades físicas e emocionais, e produz os frutos correspondentes a nossos pensamentos.
Para o nosso bem ou para o nosso mal, tudo acaba se realizando conforme nossa escolha. Por isso, treinar a mente é transformá-la numa amiga incondicional. Cuide de seus pensamentos, pois eles podem produzir o equilíbrio interno e externo. Aqui você encontra um exercício para dominar sua mente e manter pensamentos positivos.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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