7 maneiras de dar um up na saúde do cérebro Crédito: Personare

O seu cérebro contém cerca de 100 bilhões de células nervosas que formam cerca de trilhões de conexões chamadas sinapses. Estas conexões estão constantemente se remodelando, respondendo ao mundo a sua volta. Se você anda sentindo cansaço ou precisando de mais estímulo, a gente te conta 7 maneiras de dar um up na saúde do cérebro.

São exercícios e práticas que servem para qualquer pessoa. Afinal, o cérebro é como um músculo. Assim como ir à academia favorece a saúde física, os exercícios mentais fazem com que o cérebro desempenhe suas funções com qualidade e precisão.

Ao seguir as sugestões a seguir, você pode ter mais foco e concentração, fazer melhores escolhas no dia a dia, aumentar sua produtividade e, consequentemente, o bem-estar. Confira as 7 maneiras de dar um up na saúde do cérebro.

1. Consuma estes alimentos

2. Medite

É uma ação para vida toda que pode ser iniciada com práticas curtas, mas, quanto mais praticar, mais benefícios para mente e corpo irá colher. Comece agora com essa meditação de 1 minuto!

3. Pratique Yoga

Você sabia que 20 minutos de Yoga aumentam a habilidade de focar e de reter informações? Além de exercitar o corpo, o Yoga trabalha também a respiração, o relaxamento e a expansão da consciência.

4. Use óleos essenciais

O nosso sistema límbico, também chamado de cérebro das emoções, está ligado à nossa atividade mental. É por isso que os óleos essenciais são ótimos aliados do nosso cérebro, segundo a aromaterapeuta Solange Lima.

5. Invista na cor amarela

Na Cromoterapia, a cor amarela representa a mente. É a cor da inteligência, sabedoria, lógica e razão, por isso está ligada ao estímulo do raciocínio e o intelecto.

Sendo assim, Solange Lima, que também é cromoterapeuta, indica usar a cor amarela para aumentar a capacidade de concentração, clarear os pensamentos, organizar as ideias e trazer mais produtividade e foco.

6. Faça ginástica cerebral

O BRAIN GYM®️ – Ginástica Cerebral é um conjunto de movimentos para a integração do cérebro, que trazem benefícios cognitivos e melhoram a postura física e diante da vida. Entenda melhor como fazer e seus benefícios aqui.

Experimente os exemplos a seguir. Andrea Leandro aconselha, antes de iniciar, que se tome um pouco de água para lubrificar o cérebro.

Marcha cruzada: simula um movimento exagerado do caminhar, cruzando braços e pernas. Pode ser feito como uma brincadeira ou dança. Ajuda a ter melhor equilíbrio e consciência espacial e melhora a coordenação entre esquerda e direita.

simula um movimento exagerado do caminhar, cruzando braços e pernas. Pode ser feito como uma brincadeira ou dança. Ajuda a ter melhor equilíbrio e consciência espacial e melhora a coordenação entre esquerda e direita. Bocejos energéticos: pode ser muito bom para o cérebro. Massageia os músculos da mandíbula, enquanto boceja. Colabora para melhorar a expressão da fala, do canto e da escrita criativa. Se sentir vontade de bocejar de verdade é porque seu cérebro precisa de oxigenação.

pode ser muito bom para o cérebro. Massageia os músculos da mandíbula, enquanto boceja. Colabora para melhorar a expressão da fala, do canto e da escrita criativa. Se sentir vontade de bocejar de verdade é porque seu cérebro precisa de oxigenação. Flexão de pé: Sentado, mova o pé para cima e para baixo. Essa ação também ajuda no foco e melhora a comunicação.

7. Mantenha pensamentos positivos

Para o nosso bem ou para o nosso mal, tudo acaba se realizando conforme nossa escolha. Por isso, treinar a mente é transformá-la numa amiga incondicional. Cuide de seus pensamentos, pois eles podem produzir o equilíbrio interno e externo. Aqui você encontra um exercício para dominar sua mente e manter pensamentos positivos.