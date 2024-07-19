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Zezé Di Camargo desabafa sobre falhas na voz

Sertanejo acha injusto que as pessoas esperem dele o mesmo desempenho artístico que tinha na juventude
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 16:36

Show de Zezé Di Camargo
Show de Zezé Di Camargo Crédito: Arthur Louzada
Zezé di Camargo, 61, falou sobre as críticas que eventualmente recebe por desafinar em alguns shows mais recentes e não conseguir mais atingir certas notas musicais.
O cantor sertanejo acha injusto que as pessoas esperem dele o mesmo desempenho artístico que tinha na juventude. "Você não pode exigir do ser humano a mesma performance de quando tinha 20 e poucos anos, 30 anos. Eu tenho 61 anos, a diferença é muito grande. Não dá para comparar e querer exigir de mim a mesma performance cantando nos mesmos tons", desabafou, em entrevista ao canal de André Piunti no YouTube.
Zezé afirmou que, hoje em dia, precisa de um aquecimento maior antes de subir ao palco. "Grande parte do meu repertório, eu canto no meu tom normal. Mas hoje eu preciso, antes, fazer um aquecimento de voz de 40 minutos para entrar e cantar. Antigamente, não. O meu aquecimento era dentro do campo."
O pai de Wanessa Camargo, 41, deixou claro que não voltará a cantar tão bem como antigamente. "Isso é normal do ser humano, as pessoas não entendem isso. Elas querem que você seja o mesmo Zezé de 35 anos atrás. Não vou ser, por mais que eu me esforce."

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