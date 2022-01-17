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Televisão

Zeca Camargo estreia game show na Band no mesmo horário do "BBB 22" nesta segunda-feira (17)

Cultura pop, história e curiosidades estarão no programa "1001 Perguntas"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 13:23

Novo programa de Zeca Camargo estreia nesta segunda (17) na Band
Novo programa de Zeca Camargo estreia nesta segunda (17) na Band Crédito: Reprodução/ Band
Zeca Camargo estreia um game show nesta segunda-feira, 17, na Band, às 22h30. O horário da atração será praticamente o mesmo da estreia do "Big Brother Brasil 22", na TV Globo.
Com curiosidades, história e cultura pop, o programa "1001 Perguntas" pretende saber os conhecimentos gerais de três duplas. Quem acertar o maior número de respostas leva R$ 20 mil e continua na competição.
Sobre ser um formato muito conhecido do grande público, Zeca Camargo explica: "Renovamos as maneiras de colocar as perguntas, de brincar com a emoção e, sobretudo, de fazer um jogo para que os telespectadores também possam participar. Apostamos em uma dinâmica mais rápida, muito conectada à cultura pop e aos assuntos que estão nas redes sociais".
O diretor do programa, Ignácio Iglesias, afirma que o objetivo é sair da tradicional competição de perguntas e respostas. "Teremos o povo brasileiro representado nos participantes. As duplas estarão aqui para se divertirem de alguma forma, pois o que mais importa é que elas passem um bom momento com a família e que as pessoas em casa também sintam que podem participar”, enfatiza.
Zeca Camargo terá ajuda da jornalista Carla Bigatto, da BandNews FM, ao longo do game show.

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