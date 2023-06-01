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Babado!

Wolf Maya se pronuncia sobre acusação de assédio de Alexandre Frota: 'Pessoa deplorável'

"Ele correu atrás de mim", contou o ator sobre episódio envolvendo o ex-diretor no bastidor de uma novela de 1985
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 18:58

Wolf Maya negou que assediou Alexandre Fronta durante as gravações de uma novela na década de 1980
Wolf Maya se pronunciou sobre a acusação de assédio de Alexandre Frota Crédito: Reprodução
Acusado de assédio pelo ex-deputado federal Alexandre Frota, Wolf Maya decidiu se pronunciar. O ex-diretor de novelas e dono de uma escola de teatro negou que teria chamado o ator para ir a seu quarto durante gravações de uma produção e lá pediu que ele tirasse a calça. "No passado, o Alexandre Frota fez comigo os melhores trabalhos como ator e não precisei comê-lo para isso. Fomos amigos", começou.
Maya, que alegou estar em viagem ao exterior, prosseguiu: "No presente, ele se tornou essa pessoa deplorável e perdeu todos os amigos. Inclusive os de Brasília", disparou em um comentário na postagem do perfil de Hugo Gloss nas redes sociais. A declaração de Frota sobre Wolf aconteceu no podcast "Não é nada pessoal" e, segundo Frota, a proposta foi feita durante as gravações da novela "Livre Para Voar", que foi ao ar em 1985, na Globo. 
Alexandre contou que, na época, os atores da trama passaram um tempo morando em Poços de Caldas, em Minas Gerais, para as gravações. "O Wolf correu atrás de mim em Poços de Caldas. Ele me chamou no quarto e veio com aquele papo: 'Tira a calça aí, caramba'. E eu meio que corri por dentro do quarto e falei: 'P*orra, Wolf, tá louco?' E peguei e saí do quarto. Ele estava de roupão. Vai ficar p*to com isso. Foi só dessa vez e depois ficamos amigos", contou Frota, aos risos, durante a entrevista.

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