Wolf Maya se pronuncia sobre acusação de assédio de Alexandre Frota: 'Pessoa deplorável'

Wolf Maya se pronunciou sobre a acusação de assédio de Alexandre Frota Crédito: Reprodução

Acusado de assédio pelo ex-deputado federal Alexandre Frota, Wolf Maya decidiu se pronunciar. O ex-diretor de novelas e dono de uma escola de teatro negou que teria chamado o ator para ir a seu quarto durante gravações de uma produção e lá pediu que ele tirasse a calça. "No passado, o Alexandre Frota fez comigo os melhores trabalhos como ator e não precisei comê-lo para isso. Fomos amigos", começou.

Maya, que alegou estar em viagem ao exterior, prosseguiu: "No presente, ele se tornou essa pessoa deplorável e perdeu todos os amigos. Inclusive os de Brasília", disparou em um comentário na postagem do perfil de Hugo Gloss nas redes sociais. A declaração de Frota sobre Wolf aconteceu no podcast "Não é nada pessoal" e, segundo Frota, a proposta foi feita durante as gravações da novela "Livre Para Voar", que foi ao ar em 1985, na Globo.