William Bonner teve despedida com 21 minutos a mais que Cid Moreira no JN

De maneira inédita, a duração do bloco do programa em que Bonner se despediu ultrapassou 20 minutos, e a atmosfera do programa foi tomada por uma conversa afetuosa

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 09:33

William Bonner se despediu do Jornal Nacional Crédito: Joao Cotta/TV Globo

William Bonner se despediu do Jornal Nacional na noite dessa sexta-feira (31). Quem assume a bancada do programa, a partir de segunda (3), é César Tralli, e Bonner passará a apresentar, com Sandra Annenberg, o Globo Repórter a partir de fevereiro.

De maneira inédita, a duração do bloco do programa em que Bonner se despediu ultrapassou 20 minutos, e a atmosfera do programa foi tomada por uma conversa afetuosa -com direito a um encerramento com aplausos e abraços- entre o apresentador, Renata Vasconcellos e Tralli, que foi recebido pelos dois.

Com 29 anos à frente do Jornal Nacional, Bonner é o apresentador mais longevo da história do noticiário, seguido pelos 27 anos que marcaram a carreira de Cid Moreira na bancada do programa.

A despedida de Moreira e Sérgio Chapelin da bancada do Jornal Nacional, que aconteceu em março de 1996, simbolizou uma grande reformulação no jornalismo da TV Globo. Mas, diferentemente da despedida de William Bonner, o adeus foi feito de maneira breve e objetiva, e não durou mais que um minuto.

Moreira e Chapelin deram lugar a Bonner e Lillian Witte Fibe, marcando o início de uma nova fase no telejornal. A mudança fez parte de uma ampla dança das cadeiras promovida pela emissora. Entre as modificações, Pedro Bial passou a apresentar o Fantástico, Fátima Bernardes assumiu o Jornal Hoje, enquanto Mônica Waldvogel virou a apresentadora do Jornal da Globo. Com uma apresentação breve dessas alterações, Moreira se despedia do jornal.

