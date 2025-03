Famosos

Will Smith lança novo álbum após vinte anos longe da música

Seis meses após o show que fez no Rock in Rio, rapper ressurge em "Based on a True Story". Último disco foi gravado em 2005

Publicado em 29 de março de 2025 às 12:22

Seis meses após o show que fez no Rock in Rio, Will Smith está lançando um novo álbum "Based on a True Story". O último disco do rapper, "Lost and Found", foi lançado em 2005, e, desta vez, o trabalho aborda diretamente alguns dos momentos mais controversos de sua vida, como o tapa em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022 e seu casamento cheio de altos e baixos com Jada Pinkett.>

Na faixa de abertura, Int. Barbershop's Day, Smith relembra o episódio do Oscar com ironia. Em um dos trechos, ele menciona que, apesar de ter vencido a estatueta de Melhor Ator por "King Richard", a confusão com Rock ofuscou sua conquista: "Nunca vão perdoá-lo por aquilo que fez." Ele ainda debocha: "Ouvi dizer que ele ganhou o Oscar, mas teve que devolver.">

Na faixa de abertura de "Based on a True Story", rapper ironiza o episódio do Oscar Crédito: Reprodução/Instagram @willsmith

No último domingo (23), o cantor fez uma apresentação na final da Liga das Nações da Concacaf entre México e Panamá. A equipe mexicana venceu por 2 a 1 e ficou com o título.>

Em "You Lookin' for Me?", o ator e cantor reflete sobre sua vida pessoal. "Minha vida pessoal com minha esposa? Cuide da sua, é complicado", diz um trecho da música, que faz referência às declarações de Jada Pinkett Smith sobre a separação do casal desde 2016.>

Will e Jada oficializaram a união em 1997, tiveram dois filhos e, por muito tempo, foram vistos como um dos casamentos mais sólidos de Hollywood. No entanto, em outubro de 2023, Jada surpreendeu ao revelar que ela e Will estão separados desde 2016. Apesar disso, os dois nunca consideraram formalizar o divórcio e mantêm uma relação que desafia convenções.>

O ator subiu ao palco e deu um tapa em Chris Rock depois que o comediante fez uma piada justamente sobre a calvície da atriz, que tem alopecia — uma condição autoimune que causa queda de cabelo. A repercussão negativa do incidente teve consequências sérias para Smith: ele renunciou à sua posição na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e foi banido da premiação por 10 anos.>

