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Internacional

Como Quincy Jones levou Will Smith ao sucesso com 'Um Maluco no Pedaço'

Produtor criou 'The Fresh Prince of Bel-Air', música tema do seriado, e chamou o jovem rapper para ser seu protagonista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 14:50

Quincy Jones e Will Smith
Quincy Jones e Will Smith Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni e Eduardo Anizelli/Folhapress
"Um Maluco no Pedaço", serie de humor que lançou Will Smith ao sucesso na década de 1990, foi uma das produções televisivas que teve sua trilha sonora pensada por Quincy Jones, morto nesta segunda-feira, aos 91 anos.
"The Fresh Prince of Bel-Air", música tema da série interpretada por Will Smith e pelo DJ Jazzy Jeff e que marcou uma geração de expectadores, foi escrita por Jones que também era produtor do programa. No Brasil, as seis temporadas de "Um Maluco no Pedaço" foram exibidas no SBT.
A música é um hip-hop cantado por Smith, que sob o nome artístico The Fresh Prince rima sobre como foi mandando pela mãe para o luxuoso bairro de Bel-Air, em Los Angeles, após se envolver em uma briga com alguns garotos mal-encarados no subúrbio da Filadélfia.
Na época, Smith, hoje uma estrela de Hollywood, era um rapper no começo de carreira e já com alguma fama. O executivo Benny Medina o levou à festa de aniversário de Jones, que apresentou a ideia ao jovem artista.
Quando foi ao escritório de Jones, Smith explicou que não era ator e pediu algumas semanas para se preparar. O produtor disse que ele estaria pronto em duas semanas, e deu certo.
"Um Maluco no Pedaço" se tornou uma das sitcoms mais bem-sucedidas dos Estados Unidos, e foi transmitida para outros países anos depois de seu termino, em 1996.

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