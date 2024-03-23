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Amizade do BBB

Wanessa Camargo nega afastamento de Yasmin Brunet e promete encontro

Em um áudio, Wanessa negou que tenha rejeitado encontrar com a ex-modelo, e que ambas prometeram se falar em breve
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Março de 2024 às 15:47

Yasmin Brunet cuida de Wanessa Camargo no BBB 24, durante festa deste sábado (17)
Yasmin Brunet e Wanessa foram amigas no BBB 24 Crédito: Reprodução/Globoplay
A cantora Wanessa Camargo esclareceu na madrugada deste sábado (23) que não se afastou da influenciadora Yasmin Brunet após o BBB 24, da Globo, e que as duas pretendem se encontrar em breve.
Em um áudio compartilhado no X (ex-Twitter), Wanessa negou que tenha rejeitado encontrar com a ex-modelo, e que ambas prometeram se falar assim que Yasmin fosse a São Paulo.
"Oi, meus amores. Para vocês que torcem para mim, para a Yas. Eu quero dizer que está tudo bem. Por favor, não acreditem em notas que contém só inverdades, que envolvem pessoas que não têm nada a ver com a história", comentou.
Wanessa completou afirmando que nas próximas semanas ambas devem se ver, após Yasmin cumprir uma série de compromissos profissionais no Rio de Janeiro.
"A Yas tava lá no Rio de Janeiro, cumprindo uma agenda extensa que ela tinha que cumprir, acabou de chegar em São Paulo. Tudo tem seu tempo, viu?", disse.
"Eu amo muito ela, tenho muito carinho por tudo que a gente viveu lá dentro, momentos lindos que eu nunca mais vou esquecer. E a gente vai ter o tempinho de se encontrar, tá bom? Beijo", encerrou a sertaneja.

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