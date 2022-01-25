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BBB 22

Vyni se destaca como o mais desejado no pódio do "BBB 22" pelos colegas

O cearense Vinicius apareceu em sete pódios (incluindo o próprio).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 09:54

vinicius Fernandes
vinicius Fernandes Crédito: Divulgação/ TV Globo
O Jogo da Discórdia, que costuma esquentar as edições de segunda-feira do BBB, não foi suficiente para quebrar o clima de paz e harmonia entre os participantes do BBB 22 (Globo). A dinâmica proposta pela produção do programa foi semelhante à de anos anteriores, mas um pouco mais leve.
No Jogo do Pódio, os participantes tinham que imaginar que eram os campeões do BBB 22 e apontar dois colegas para estar no pódio junto com eles, indicando quem estaria na 2ª e na 3º posição. Alguns participantes se destacaram, aparecendo em muitos pódios, como o cearense Vinicius, que apareceu em sete pódios (incluindo o próprio).
Arthur Aguiar, Jade Picon, Linn da Quebrada e Naiara Azevedo não apareceram em nenhum pódio, exceto os montados por eles próprios. O fato foi destacado pelo apresentador Tadeu Schmidt no final do programa, como uma tentativa de atiçar os ânimos.
Diferente de outros anos, não era preciso indicar quem os participantes achavam que não venceria o programa de jeito nenhum. Isso frustrou muitos internautas, que vêm criticando o programa porque os participantes estão muito calmos nesta primeira semana.
A decisão surpreendeu até a participantes das edições anteriores. Gil do Vigor, um dos principais nomes do BBB 21, comentou nas redes sociais: "Não tem o Não Ganha???? É sério???".

CONFIRA OS PÓDIOS MONTADOS PELOS PARTICIPANTES

Natália - Jessilane (2º) e Lucas (3º)
Naiara Azevedo - Tiago Abravanel (2º) e Jessilane (3º)
Luciano - Douglas Silva (2º) e Lucas (3º)
Tiago Abravanel - Douglas Silva (2º) e Pedro Scooby (3º)
Bárbara - Laís (2º) e Eslovênia (3º)
Douglas Silva - Paulo André Camilo (2º) e Tiago Abravanel (3º)
Pedro Scooby - Tiago Abravanel (2º) e Paulo André Camilo (3º)
Jade Picon - Bárbara (2º) e Brunna Gonçalves (3º)
Paulo André Camilo - Vinicius (2º) e Douglas Silva (3º)
Rodrigo - Eliezer (2º) e Vinicius (3º)
Laís - Bárbara (2º) e Vinicius (3º)
Brunna Gonçalves - Maria (2º) e Vinicius (3º)
Eslovênia - Eliezer (2º) e Vinicius (3º)
Eliezer - Vinicius (2º) e Eslovênia (3º)
Jessilane - Natália (2º) e Lucas (3º)
Arthur Aguiar - Douglas Silva (2º) e Tiago Abravanel (3º)
Vinicius - Eliezer (2º) e Rodrigo (3º)
Linn da Quebrada - Vinicius (2º) e Jessilane (3º)
Lucas - Natália (2º) e Luciano (3º)
Maria - Brunna Gonçalves (2º) e Tiago Abravanel (3º)

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