'Voltou para os braços do Senhor', diz Tati Zaqui ao perder primeiro filho

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:07
Tati Zaqui, 31, lamentou nas redes sociais a perda do primeiro filho.
A ex-funkeira estava grávida havia um mês. Em homenagem ao filho, ela escreveu na legenda: "A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O útero é a porta do céu na Terra. Deus nos tocou e aqui fica o registro do nosso maior e breve presente."
O bebê era fruto da relação com o empresário Mateus Oliveira. Eles assumiram o relacionamento há dois meses.
No vídeo, ela mostra a reação dos familiares e amigos à notícia de que estava grávida.
"Eu me preparava para anunciar a chegada, mas o nosso bebê voltou para os braços do Senhor. [...] nesta quinta-feira (13) eu vejo o quanto eu precisava de você. Nós te amamos desde o primeiro segundo. Todos nós ansiávamos pela sua chegada. Eu posso não entender os planos de Deus, mas confio plenamente neles. [...] Até breve, nossa estrelinha", disse Tati Zaqui.
