Velório de Preta Gil será no Theatro Municipal, no Rio; família resolve trâmites burocráticos

Todo o protocolo pode levar dias e os familiares da cantora não sabem qual será a data da cerimônia

Publicado em 22 de julho de 2025 às 09:15

O velório de Preta Gil será realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Nadja Kouchi

O velório de Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, será aberto ao público e realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo Jornal Nacional nesta segunda-feira, 21.>

O telejornal também divulgou que a família ainda não sabe qual será a data da cerimônia, pois segue tentando agilizar o traslado do corpo ao Brasil e que todo o protocolo pode levar alguns dias.>

Uma das principais exigências é a emissão do certificado de óbito americano com tradução oficial no Consulado-Geral do Brasil em Nova York.>

As autoridades brasileiras também exigem que o corpo seja embalsamado.>

>

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos no domingo, 20, em Nova York, dois anos e meio após anunciar o início de um tratamento contra o câncer no intestino que causou comoção no País. Ela estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental.>

