Música

Veja como ficou 'Chico' em inglês, após Luísa Sonza tirar menções a ex-namorado

Cantora lançou nova letra e excluiu referências na música de amor que havia sido dedicada a Chico Moedas após traição
Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Março de 2024 às 11:11

Luísa Sonza no Rock In Rio 2022 Crédito: Shutterstock
Luísa Sonza decidiu não apenas traduzir, mas reformular diversos trechos da canção "Chico" para o seu lançamento em inglês, nesta quinta-feira. Assim, o nome do ex-namorado Chico Moedas, ou Chico Veiga, e referências a ele foram excluídos da nova versão.
A decisão acontece após um término ruidoso no final do ano passado, quando a cantora levou à público, mais especificamente ao Mais Você de Ana Maria Braga, a informação de que havia sido traída pelo influenciador.
Roberto Menescal e Luísa Sonza lançam versão de "Chico" em inglês nesta quinta-feira (7) Crédito: Reprodução / Instagram @luisasonza
O capixaba Roberto Menescal, um dos principais nomes da bossa nova, gênero homenageado na canção, assina a produção de "Chico (English Version)", que está disponível nas plataformas digitais.
Para a versão em inglês, que tenta estender o sucesso estrondoso da canção do álbum "Escândalo Íntimo", Luísa Sonza manteve o título "Chico", mas trocou o nome, na letra, para "baby", que em inglês é usado como apelido carinhoso, como um "amor" da língua portuguesa.
Entre as exclusões notórias da nova letra estão, ainda, o trecho em que ela canta que "meu futuro no Rio será" --Chico é carioca--, a menção ao "Bar da Cachaça" que ele frequenta, que virou "você parece cachaça", em inglês, e a afinidade do amado sobre o qual canta com política, que deixou de existir --Chico é ativo politicamente nas redes sociais.

