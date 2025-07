Emmy

'Variety' aponta Wagner Moura como um dos indicados ao Emmy 2025

Ator brasileiro é aposta da revista norte-americana por seu papel na série ‘Ladrões de Drogas’

Moura divide espaço na lista de apostas com nomes como Owen Cooper (Adolescência), Javier Bardem (Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais), Ashley Walters (Adolescência), Rob Delaney (Morrendo por Sexo) e Rhenzy Feliz (Pinguim). A divulgação oficial dos indicados está marcada para a próxima terça-feira, 15, enquanto a cerimônia de entrega da 77ª edição do Emmy ocorrerá no dia 14 de setembro.>