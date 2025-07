Polêmica

UFRJ se pronuncia após polêmica entre professor aposentado e Roberto Justus

Docente da universidade teria feito comentário considerado ameaçador em foto da filha do empresário

Publicado em 8 de julho de 2025 às 10:41

Ana Paula Siebert e Roberto Justus falam sobre ataques recebidos nas redes sociais Crédito: Reprodução/X

A Universidade Federal do Rio de Janeiro publicou uma nota em suas redes sociais após Roberto Justus ameaçar processar um professor aposentado da instituição.>

O funcionário teria comentado "só guilhotina" em uma publicação que mostrava o empresário com a mulher, Ana Paula Siebert, e a filha de cinco anos, Vicky, ostentando uma bolsa luxuosa.>

No comunicado, a UFRJ afirmou que não se responsabiliza pelas redes sociais do professor. "Marcos Dantas Loureiro é docente aposentado pela UFRJ desde o ano de 2022. As postagens publicadas pelo mesmo em suas redes sociais digitais expressam suas opiniões pessoais.">

"A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Escola de Comunicação da UFRJ (ECO) repudiam qualquer tipo de expressão de pensamento que incite à violência ou agrida a terceiros. A UFRJ é uma instituição historicamente comprometida com a construção de um projeto de nação através do conhecimento e da ciência; baseia-se na defesa dos valores humanistas, na educação, na democracia e no diálogo em prol do Brasil", diz o texto.>

>

ENTENDA O CASO>

No último domingo (6), uma página do X postou a foto da filha de Justus, de cinco anos, com uma minibolsa Fendi avaliada em R$ 15 mil.>

O professor teria comentado "só guilhotina". Apesar de apagado, há prints do comentário pela internet. Justus e Ana Paula publicaram um vídeo nas redes afirmando que iriam processar quem fez os comentários.>

"É instigar a morte, o ódio, é inaceitável. Por isso que estamos falando, porque é inaceitável. Se a gente começa a assinar embaixo que a internet é a terra de ninguém, que todo mundo pode falar o que quiser e escrever o que quiser. Não é assim que funciona", falou Ana Paula.>

"Já acionei todo o corpo jurídico. Não vou aceitar ameaças à minha família, não tem o menor cabimento. Eu tenho muita pena dessa gente que tem um amargor desse tamanho no coração. Nós vamos tomar as providências", disse o empresário.>

Este vídeo pode te interessar