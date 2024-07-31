Televisão

'Transformei as cinzas em diamante', diz ex-mulher de Jô Soares

Flavinha, como é conhecida pelo público, contou no Conversa com Bial, na última terça (30)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 11:25

Flávia Soares, ex-mulher de Jô Soares no
Flávia Soares, ex-mulher de Jô Soares no "Conversa com Bial' Crédito: Globo
Flávia Soares, ex-mulher de Jô Soares, fez algumas revelações sobre o apresentador, que morreu aos 84 anos, em 2022.
Flavinha, como é conhecida pelo público, contou no Conversa com Bial, na última terça (30), o que fez com as cinzas de Jô Soares. "Distribuí em alguns lugares especiais para nós e uma amiga, que nos apresentou, falou que o pai dela tinha morrido, e ela mora na Holanda. Lá, eles transformam as cinzas em diamante. E eu fiz isso."
Está em um cofre, guardado. Eu não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá Flavinha Soares
Flavinha contou também sobre os últimos momentos dos dois: "Ele pediu para morrer em casa, vendo filme no ar. Nós combinamos que faríamos um homecare em casa, mas não foi possível."
No hospital tinha um canal de filmes antigos, luz baixinha, eu falando tudo o que eu tinha para falar para ele. É difícil falar que foi bonito Flavinha Soares

Veja Também

Sucesso comercial após o BBB 24, Bia do Brás renova contrato com a Globo

10 curiosidades sobre a vida e a carreira de Céline Dion

Andressa Urach faz cirurgia para ficar com 'língua de cobra'; veja foto

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

