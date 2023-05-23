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Confira

Thiago Oliveira anuncia nascimento de Ella, primeira filha do apresentador e Bruna Matuti

Jornalista do ‘É de Casa’ divulgou primeiras fotos da recém-nascida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 09:25

Thiago Oliveira compartilha foto comemorando um ano de casado com Bruna Matuti, em abril de 2022
Thiago Oliveira compartilha foto comemorando um ano de casado com Bruna Matuti, em abril de 2022 Crédito: Instagram/@thioliveiras
Thiago Oliveira, apresentador do É de Casa, da TV Globo, anunciou o nascimento de sua primeira filha com Bruna Matuti. A pequena Ella chegou ao mundo nesta segunda-feira, 22, na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo.
Por volta das 2h da manhã, o jornalista compartilhou nos stories do Instagram que a bolsa de Bruna havia estourado. Cerca de 11h, ele revelou que a bebê havia nascido. o casal compartilhou as primeiras fotos da recém-nascida no quarto da maternidade. "Foi a madrugada mais emocionante das nossas vidas", disseram.
"É um sentimento que explode dentro de nós, um amor difícil de descrever. Filha, você é tão linda. Estamos apaixonados por você. Seja bem-vinda, Ella", completaram.
Thiago e Bruna compartilharam detalhes da gravidez desde o início. Ele chegou a se emocionar ao vivo no É De Casa ao relevar o sexo e o nome da bebê.
O casal oficializou a relação em dezembro de 2022, quando ela já estava grávida. O casamento foi realizado em uma cerimônia íntima em casa com apenas a família da dupla.

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