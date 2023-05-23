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Desabafo

Kim Kardashian diz que já 'chorou até dormir' por desafios da maternidade solo

Empresária participou de podcast e desabafou sobre criação dos quatro filhos que tem com o ex-marido, o rapper Kanye West
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 09:17

Kim Kardashian em viagem ao Japão com os filhos
Kim Kardashian em viagem ao Japão com os filhos Crédito: Instagram/@kimkardashian
Kim Kardashian desabafou sobre maternidade solo e revelou que já "chorou até dormir" por conta dos desafios que enfrentou desde sua separação do rapper Kanye West, com quem tem quatro filhos.
Durante a participação no podcast On Purpose with Jay Shetty, divulgado nesta segunda-feira, 22, Kim falou sobre a criação de North, de 9 anos, Saint, de 7, e Chicago e Psalm, que têm 5 e 4 anos, respectivamente.
"Todo mundo diz que os dias são longos e os anos são curtos, e isso não poderia ser uma afirmação mais verdadeira", disse a influenciadora. "Quero dizer, especialmente quando eles são bebês e você está amamentando... há uma loucura acontecendo. É como uma loucura total. Mas é o melhor caos."
"É como se eu sempre tivesse que fazer o cabelo de uma das minhas filhas - e tem que ser perfeito e de uma certa maneira - e então o outro precisa de mim para calçar os sapatos e todos eles precisam de você. É uma loucura total, cozinhar, correr por aí. Tipo, é selvagem", completou.
Segundo Kim, a maternidade é a coisa que mais lhe ensinou sobre si mesma. "Tem sido a coisa mais desafiadora. Tem noites em que choro até dormir. Tipo, p*** m****, esse maldito tornado na minha casa. Tipo, o que acabou de acontecer?"
Por outro lado, ela afirmou que ser mãe "é o trabalho mais gratificante do mundo inteiro". "Você nunca está preparada. Mas você vai resolver as coisas e ficará tão orgulhosa de si mesma por ter feito isso e por ter passado pelo dia."

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