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‘Amor e consciência’

Ivete Sangalo posta foto com Gisele Bündchen em evento beneficente de Miami

Brasileiras participaram do baile de gala Fundo Luz Alliance e registro gerou grande repercussão nas redes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 09:07

Ivete Sangalo posta foto com Gisele Bündchen em evento beneficente de Miami
Ivete Sangalo posta foto com Gisele Bündchen em evento beneficente de Miami Crédito: Instagram/@gisele
Ivete Sangalo compartilhou uma foto com Gisele Bündchen na noite deste domingo, 21, nas redes sociais. As duas participaram do baile de gala Fundo Luz Alliance, em Miami, e o encontro, registrado por Leandro Justen, teve grande repercussão nas redes.
O evento beneficente foi promovido em parceria com a BrazilFoundation, organização que promove a filantropia sustentável no Brasil.
"Gisele, foi tudo lindo! Uma alegria estar com você nessa noite de amor e consciência. Parabéns a todos da BrazilFoundation, equipe, voluntários, e todos que colaboraram no Leilão. Família juntinho comigo e Radamés Venâncio fazendo um show lindo comigo", escreveu Ivete.
"Que mulher, que voz, que energia. Sou sua fã, Ivete. Muito obrigada por tudo", comentou Gisele. O post teve mais de 90 mil curtidas.
A modelo também compartilhou um trecho do show de Ivete e celebrou o sucesso do evento.
"Desde cedo percebi que para amplificar a mudança é fundamental unir forças e que, através da dedicação e colaboração, tudo é possível. Do fundo do coração, quero agradecer a todos os que estiveram ontem na Gala da Luz Alliance, ajudando-nos a apoiar a natureza. Juntos conseguimos arrecadar fundos que vão ajudar muitas pessoas e projetos no Brasil", escreveu.

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