Ivete Sangalo posta foto com Gisele Bündchen em evento beneficente de Miami Crédito: Instagram/@gisele

Ivete Sangalo compartilhou uma foto com Gisele Bündchen na noite deste domingo, 21, nas redes sociais. As duas participaram do baile de gala Fundo Luz Alliance, em Miami, e o encontro, registrado por Leandro Justen, teve grande repercussão nas redes.

O evento beneficente foi promovido em parceria com a BrazilFoundation, organização que promove a filantropia sustentável no Brasil.

"Gisele, foi tudo lindo! Uma alegria estar com você nessa noite de amor e consciência. Parabéns a todos da BrazilFoundation, equipe, voluntários, e todos que colaboraram no Leilão. Família juntinho comigo e Radamés Venâncio fazendo um show lindo comigo", escreveu Ivete.

"Que mulher, que voz, que energia. Sou sua fã, Ivete. Muito obrigada por tudo", comentou Gisele. O post teve mais de 90 mil curtidas.

A modelo também compartilhou um trecho do show de Ivete e celebrou o sucesso do evento.