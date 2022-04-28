Terry Crews diz ter feito jejum de sexo para tratar vício em pornografia

Terry Crews diz ter feito jejum de sexo Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

O ator Terry Crews, astro de "As Branquelas" (2004) e "Todo Mundo Odeia o Chris", afirma ter passado por jejum de sexo de 90 dias com a mulher, Rebecca Kind-Crews, para tratar vício em pornografia.

Em entrevista ao site Entertainment Tonight, o artista de 53 anos se abriu sobre o período sabático e o suporte da companheira. "Nós passamos por isso juntos. A Rebecca estava do meu lado e ela acabou se reaproximando de mim", declarou.

"Passei por um jejum de 90 dias sem sexo. E as pessoas diziam, 'caramba, isso é maluco'. Mas vou dizer: o mais bonito em relação a isso foi ter me levado de volta a uma época em que tinha 12 anos, gostava de uma menina e não sabia nada sobre sexo. Tudo o que podia fazer era dar uma flor para ela e dizer 'gosto de você por quem você é'. Não dizia a respeito a sexo. Nos levou de volta a esse momento", relembrou.

Por fim, completou: "Me senti com 12 anos outra vez porque sexo não fazia parte da equação, dizia tudo a respeito de amor outra vez".

Crews contou que seu vício o levou a algumas traições. Ele e a mulher chegaram a se separar, mas depois reataram. "Ela sabia que tinha alguma coisa errada, porque nós acabamos nos afastando cada vez mais. Em um momento ela acabou finalmente me questionando: 'O que você está escondendo de mim, Terry Crews?'. E eu falei. Eu pensei, 'bem, finalmente poderemos superar isso tudo'. E ela disse, 'não, estou fora, vou embora'", relembrou.