Taylor Swift anuncia curta de 'All Too Well' com Dylan O'Brien e Sadie Sink

A cantora Taylor Swift Crédito: Instagram/ @taylorswift

A cantora Taylor Swift, 31, rapidamente virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (5) após ela divulgar de surpresa que a música "All Too Well" vai ser apresentada aos fãs em formato de curta-metragem.

O lançamento será na próxima sexta-feira (12), e deverá ocorrer junto com sua nova versão do álbum "Red". A novidade também é a participação dos atores Dylan O'Brien, de "Teen Wolf" e "Maze Runner", e Sadie Sink, de "Stranger Things" no pequeno filme.

O lançamento oficial seria no dia 19, porém ela resolveu antecipar para não bater de frente com o retorno de Adele às paradas musicais.

Depois de Taylor liberar um teaser do que aguardar para a próxima semana, sem mostrar muitas pistas, o nome do ex-namorado dela, o ator Jake Gyllenhaal, foi outro que entrou nos comentários dos fãs.

A canção é baseada nesse namoro rápido entre os dois que durou de 2010 a 2011. Alguns seguidores o transformaram em meme. "Vamos fazer um círculo de oração pela alma do Jake Gyllenhaal", brincou um internauta. "Jake está fora de si nesse momento", disse outro.