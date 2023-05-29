Suspeito de assassinato do ator Jeff Machado é ex-funcionário da Globo

O ator Jeff Machado Crédito: Reprodução/Instagram/@jeffmachadocosta

Um amigo do ator Jefferson Machado, 44, encontrado morto na segunda-feira (22) após quatro meses de desaparecimento, é apontado pela polícia do Rio de Janeiro como um dos suspeitos do assassinato, segundo reportagem exibida pelo Fantástico neste domingo (28).

Bruno de Souza Rodrigues é ex-funcionário da Globo. Segundo o Fantástico, ele trabalhou na empresa até 2018, quando foi demitido. A Globo informou que forneceu à polícia todos os detalhes sobre a demissão.

Jeff foi encontrado dentro de um baú concretado a dois metros de profundidade no piso de uma casa em Campo Grande, bairro da zona oeste do Rio.

Nove homens, alguns com britadeiras, picaretas e pás, trabalharam para conseguir remover o corpo.

A polícia investiga a possibilidade de o ator ter sido enganado com a promessa de trabalhar em uma novela. A mãe dele, Maria das Dores Machado, afirmou ao Fantástico que o filho gastou R$ 12 mil para alcançar esse objetivo.

"Você tem um sonho que ele é tão forte dentro de ti que a impressão é que você fica cego para a realidade", disse.

A defesa de Bruno Rodrigues afirmou que aguarda o avanço das investigações e que as possibilidades para o ocorrido ainda não foram descartadas.

Segundo o advogado da família do ator, Jairo Magalhães, o suspeito ficou com cartão bancário da vítima e a conta continuou sendo movimentada após o desaparecimento de Jeff, em janeiro deste ano. Cerca de R$ 5 mil teriam sido retirados.

Outra pista está relacionada ao local em que o corpo foi encontrado. A investigação aponta que o imóvel, a 20 km da casa onde Jeff morava, foi sublocada por Bruno um mês antes do desaparecimento.

Segundo a polícia, foi o amigo que registrou o desaparecimento e estava com as chaves da casa e do carro de Jeff, sob a alegação de que o ator faria um trabalho em São Paulo.

A suposta viagem para São Paulo foi uma das razões para a desconfiança de Maria das Dores. Em uma troca de mensagens, a pessoa que se passava pelo filho dela disse que deixaria os oito cães da raça Setter com um casal de amigos enquanto estivesse fora.

A mãe do ator estranhou a informação, por causa do apego de Jeff com os animais. Ela desconfiou também do vocabulário usado nas mensagens e do fato de o filho não ligar mais para a família -ele costumava falar diariamente com Maria das Dores por telefone, contava detalhes do dia a dia e conversava sobre os cachorros.

O ponto fundamental para a investigação foi o abandono dos cães, sempre muito bem tratados. Eles foram encontrados vagando por diferentes bairros da cidade.

O chip de identificação dos animais foi importante para o trabalho da polícia.

Maria das Dores mora em Santa Catarina e foi ao Rio na quarta-feira (24), depois que a polícia confirmou que o corpo encontrado era de Jeff.

O ator foi enterrado no sábado (27), no Cemitério Cruz das Almas, em Araranguá, no sul de Santa Catarina.