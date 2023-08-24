Susana Vieira diz que gostaria de participar de suruba

Retrato da atriz Susana Vieira Crédito: Bruno Santos/Folhapress

Susana Vieira, aos 81 anos, mostrou que ainda tem desejos a serem realizados. Em participação no programa Que História É Essa, Porchat? (GNT), a atriz disse que nunca participou de um suruba, mas gostaria.

Apesar de nunca ter experimentado, Susana mostrou ter conhecimento sobre o assunto: "A gente vê no cinema e eu já ouvi alguns casais num estado aqui do Brasil e isso é mais comum em altas rodas. É uma coisa que queria saber, não presto muita atenção, não sei como seria".

Ela ainda especulou sobre seu provável comportamento: "Não sei se eu ia ficar parada ou se eu ia atacar, como eu sempre acho que sou muito ativa. Queria saber como seria". "Eu tenho 80 anos agora, mas a minha cabeça para a suruba não é de 80 anos, minha cabeça para suruba é de 35", completou.

Em seguida, Porchat estendeu a pergunta a Paolla Oliveira, outra convidada do dia: "O que vocês diriam para 'eu nunca, mas gostaria?'". A atriz não mostrou tanta desenvoltura quanto Susana para responder.