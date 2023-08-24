Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Susana Vieira diz que gostaria de participar de suruba

Atriz de 81 anos diz que 'queria saber como seria' a experiência, em participação no Que História É Essa, Porchat?
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 10:40

Retrato da atriz Susana Vieira
Retrato da atriz Susana Vieira Crédito: Bruno Santos/Folhapress
Susana Vieira, aos 81 anos, mostrou que ainda tem desejos a serem realizados. Em participação no programa Que História É Essa, Porchat? (GNT), a atriz disse que nunca participou de um suruba, mas gostaria.
Apesar de nunca ter experimentado, Susana mostrou ter conhecimento sobre o assunto: "A gente vê no cinema e eu já ouvi alguns casais num estado aqui do Brasil e isso é mais comum em altas rodas. É uma coisa que queria saber, não presto muita atenção, não sei como seria".
Ela ainda especulou sobre seu provável comportamento: "Não sei se eu ia ficar parada ou se eu ia atacar, como eu sempre acho que sou muito ativa. Queria saber como seria". "Eu tenho 80 anos agora, mas a minha cabeça para a suruba não é de 80 anos, minha cabeça para suruba é de 35", completou.
Em seguida, Porchat estendeu a pergunta a Paolla Oliveira, outra convidada do dia: "O que vocês diriam para 'eu nunca, mas gostaria?'". A atriz não mostrou tanta desenvoltura quanto Susana para responder.
"Não tenho nada parecido... Cair de paraquedas na suruba, será? É o mínimo que posso fazer depois de Susana. Eu queria saltar de paraquedas nua, pronto!", disse ela.

Veja Também

Espanhol e Cristiano Ronaldo superam Neymar em ranking do jogador mais sexy de 2023

Chico Buarque vai receber R$ 48 mil de Flávio Bolsonaro em ação de danos morais

Sergio Marone diz que se definir como ecossexual foi marketing e enaltece natureza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados