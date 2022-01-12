"Succession" e "Ataque dos Cães" são destaque do SAG Awards; veja indicados

A série "Succession", da HBO, e "Ataque dos Cães", filme da Netflix, foram os destaques da lista de indicados à 28ª edição do SAG Awards, divulgada nesta quarta-feira (12).

Em relação às produções televisivas, "Succession" lidera com cinco indicações. "Mare of Easttown", outra série da HBO, e "Round 6", da Netflix, também marcaram posição entre as favoritas, com três indicações cada.

Benedict Cumberbatch em "Ataque dos cães", da Netflix Crédito: Kirsty Griffin/Netflix

A corrida entre os filmes tem "Casa Gucci", dirigido por Ridley Scott, e "Ataque dos Cães", de Jane Campion, concorrendo também com três indicações cada.

As atrizes Rosario Dawson e Vanessa Hugens apresentaram o evento virtual através de uma live no Instagram, na qual revelaram as produções indicadas. Os vencedores serão conhecidos no dia 27 de fevereiro, na cerimônia oficial.

Promovida pelo Screen Actors Guild, sindicato que representa cerca de 160 mil atores e outros profissionais da indústria cinematográfica nos Estados Unidos, o SAG Awards é uma das principais premiações de cinema e TV de Hollywood e que contempla exclusivamente trabalhos de atuação.

INDICADOS AO SAG 2022

TELEVISÃO





Melhor ator em filme para televisão ou série limitada

Murray Bartlett , de "The White Lotus"

Oscar Isaac, de "Cenas de um Casamento"

Michael Keaton, de "Dopesick"

Ewan McGregor, de "Halston"

Evan Peters, de "Mare of Easttown"





Melhor atriz em filme para televisão ou série limitada

Jennifer Coolidge, de "The White Lotus"

Cynthia Erivo, de "Genius: Aretha"

Margaret Qualley, de "Maid"

Jean Smart, de "Mare of Easttown"

Kate Winslet, de "Mare of Easttown"





Melhor ator em série de comédia

Michael Douglas, de "O Método Kominsky"

Brett Goldstein, de "Ted Lasso"

Steve Martin, de "Only Murders in the Building"

Martin Short, de "Only Murders in the Building"

Jason Sudeikis, de "Ted Lasso"





Melhor atriz em série de comédia

Elle Faning, de "The Great"

Sandra Oh, de "The Chair"

Jean Smart, de "Hacks"

Juno Temple, de "Ted Lasso"

Hannan Waddingham, de "Ted Lasso"





Melhor elenco em série de comédia

"The Great"

"Hacks"

"O Método Kominsky"

"Only Murders in the Building"

"Ted Lasso" (foto)



Série "Ted Lasso", da AppteTV+ Crédito: AppleTV/Divulgação

Melhor ator em série de drama

Brian Cox, de "Succession"

Billy Crudup, de "The Morning Show"

Kieran Culkin, de "Succession"

Lee Jung-Jae, de "Round 6"

Jeremy Strong, de "Succession"





Melhor atriz em série de drama

Jennifer Aniston, de "The Morning Show"

Jung Ho-Yeon, de "Round 6"

Elisabeth Moss, de "The Handmaid's Tale"

Sarah Snook, de "Succession"

Reese Witherspoon, de "The Morning Show"





Melhor elenco em série de drama

"The Handmaid's Tale"

"The Morning Show"

"Round 6"

"Succession"

"Yellowstone"







CINEMA





Melhor atriz coadjuvante

Caitriona Balfe, de "Belfast"

Cate Blanchett, de "O Beco do Pesadelo"

Ariana DeBose, de "Amor, Sublime Amor"

Kirsten Dunst, de "Ataque dos Cães"

Ruth Negga, de "Identidade"





Melhor ator coadjuvante

Ben Affleck, de "Bar, Doce Lar"

Bradley Cooper, de "Licorice Pizza"

Troy Kotsur, de "No Ritmo do Coração"

Jared Leto, de "Casa Gucci"

Kodi Smit-Mcphee, de "Ataque dos Cães"





Melhor atriz

Jessica Chastain, de "Os Olhos de Tammy Faye"

Olivia Colman, de "A Filha Perdida"

Lady Gaga, de "Casa Gucci"

Jennifer Hudson, de "Respect: A História de Aretha Franklin"

Nicole Kidman, de "Apresentando os Ricardos"





Melhor ator

​Javier Bardem, de "Apresentando os Ricardos"

Benedict Cumberbatch, de "Ataque dos Cães"

Andrew Garfield, de "Tick Tick... Boom!"

Will Smith, de "King Richard: Criando Campeãs"

Denzel Washington, de "A Tragédia de Macbeth"

Casa Gucci traz Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leton e Jeremy Irons no elenco Crédito: MGM/Divulgação