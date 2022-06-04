SPFW recebe ex-BBBs de várias edições no desfile de Walerio Araújo

O estilista Walerio Araújo resolveu criar, em seu desfile na São Paulo Fashion Week, na noite desta sexta-feira (3),uma edição extra do Big Brother Brasil.
Vários ex-participantes, alguns rivais da mesma edição, baixaram no galpão da zona leste onde ocorre a semana de moda para posar na primeira fila da apresentação.
Os casais formados na última edição do programa, Eslovênia Marques e Lucas Bissoli e Gustavo Marsengo e Laís Caldas, além de Eliézer Neto, também do BBB 22, estavam entre os convidados de Araújo.
Os cinco participantes dividiram os bancos com a cantora Flayslane, da 20ª edição do reality, e a influenciadora Viih Tube, uma das vilãs do BBB 21 e das mais assediadas no desfile.
Só sorrisos, todos fizeram caras e bocas para os fotógrafos, provando que esta edição da SPFW virou a maior plataforma para ex-BBBs tentarem arrancar uma lasca do glamour fashionista.