Silvio Santos completa 91 anos e recebe homenagem de Patrícia Abravanel

O dono do SBT, Silvio Santos, e a filha Patrícia Abravanel, no aniversário de 91 anos do apresentador Crédito: Instagram/@patriciaabravanel

Silvio Santos completou 91 anos neste domingo (12. O dono do SBT recebeu uma homenagem de uma das filhas, Patrícia Abravanel, nas redes sociais. Os dois aparecem abraçados e sorridentes. O apresentador está de pijama e olha fixamente para um pedaço de bolo que a filha segura, com cobertura de glacê.

"Não existe privilégio maior do que poder celebrar os 91 anos de um pai. Gratidão que transborda! Obrigada, Deus, por essa vida tão preciosa e amada. Desejo mais anos com muita saúde e alegria para usufruir de tudo que você ama! Vida longa, abençoada, vida como um presente todos os dias", escreveu Patrícia, que complementou a mensagem com um texto bíblico.

A filha de Silvio Santos encerrou celebrando a vida do pai: "Muitos vivas para esse pai lindão! Viva Senor Abravanel! Viva Silvio Santos! Viva, Viva, Viva!", concluiu.