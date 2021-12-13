Juliette Freire participa de show com Alok

A apresentação de Alok no Rio de Janeiro no último sábado (11), ganhou uma participação especial. A vencedora do "Big Brother Brasil 21", Juliette Freire, esteve ao lado de um dos DJs mais famosos do mundo.

Em uma série de stories no Instagram, a paraibana contou como tudo aconteceu. "Estava tendo esse show perto do lugar onde moro aí mandei uma mensagem para o Alok dizendo que queria ver o show dele. Ele disse: 'agora!'. E me deu uma assistência e tal. E aí o desfecho vocês viram. Nunca que eu imaginei que ia parar em um show, que eu ia subir em um palco, ver aquela multidão com Alok e Jorge e Mateus. Meu Deus!", disse.