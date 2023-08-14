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Sidney Sampaio atribui queda de prédio a automedicação de remédio para dormir

Ator relatou ter bebido vodka e tomado comprimidos sem prescrição médica antes de episódio que lhe causou fraturas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 12:57

O ator Sidney Sampaio
O ator Sidney Sampaio Crédito: Munir Chatack / Record TV / Divulgação
Sidney Sampaio deu detalhes inéditos sobre o dia em que pulou do 5º andar do prédio de um hotel no Rio de Janeiro, fazendo com que precisasse ficar internado em um hospital. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, ele negou estar com depressão no momento, apesar de já ter tratado a doença há alguns anos, e atribui o episódio a uma automedicação de remédios para dormir que tomou sem prescrição médica.
Prestes a estrear uma peça no teatro, o ator relata que se sentiu ansioso e teve dificuldades para dormir. "Tomei uma dose de vodka num bistrô. Cheguei em casa, subi, jantei, normal. Dei uma olhada no texto, apreensivo, aquela coisa de estreia. Minha irmã, que tem receita para esses medicamentos [de sono], acabou me dando um remédio que ela toma para dormir. Eu não dormi logo de início e acabei tomando outro remédio, porque ela deixou a cartela lá do lado."
"Não se automediquem. A gente tem essa mania cultura. Infelizmente, todo mundo é um pouco médico no Brasil. Às vezes a consequência é bem desagradável, como aconteceu comigo."
Ao cair, Sidney teve fraturas na coluna, num dedo e nos dois calcanhares, mas não precisará passar por cirurgia e nem deve ficar com sequelas. Atualmente, ele passa por tratamento em local afastado, sem celular e recebendo poucas visitas.
Ele também negou que o episódio seja atribuído a um estado depressivo: "Há 10 anos, mais ou menos, eu tive o início de uma depressão. Fiz tratamento e concluí em um ano, fui diagnosticado com alta, certinho, e não tive mais nenhum episódio desses. Vida normal que segue".
Sobre o momento da queda, relatou ter poucas lembranças: "Eu subi pro quarto. Depois que eu estava no quarto, aí já comecei a ficar confuso, minhas informações não ficaram precisas. O que me recordo do fato em si é de eu estar sentindo medo, pedir ajuda, estar muito assustado com algumas coisas, não lembro com o quê".
"Eu lembro de quando eu caí. O tombo, em si, lá em baixo. Um susto, a dose de adrenalina começou a me trazer de volta. Me recordo de uma preocupação com as minhas pernas, se estava andando ou não, comecei a sentir uma dor muito forte na coluna, na lombar, nas costas."
Sidney Sampaio encerrou: "Me lembro da situação de querer sair dali. Fui pedindo ajuda. Depois que vi o vídeo, que acabei pulando de novo, nem me recordava disso. Fui começar a ter mais clareza dos fatos já no hospital. Tenho uns hiatos, tudo embaçado nas memórias".

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