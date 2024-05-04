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Show de Madonna no Rio será com playback, assim como outros da turnê

"Madonna decidiu que queria apresentar o show de uma forma diferente. E ela queria fazer isso de maneiras dignas de nota", disse produtor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 15:55

Prefeito do Rio posta vídeo de Madonna em meio a rumores de show da cantora em Copacabana
Esse é a primeira turnê de Madonna sem uma banda ou disco inédito Crédito: Reprodução/Instagram
O show de Madonna neste sábado em Copacabana, no Rio de Janeiro, será o encerramento da "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira da cantora. A apresentação será igual as outras que ela fez durante a turnê: sem banda aparente no palco e com playback.
O produtor da turnê, Stuart Price, responsável também por produzir o álbum "Confessions on a Dance Floor", de 2005, afirmou que essa é uma forma de revisitar as gravações antigas e originais da cantora, com mash-ups e até trechos inéditos.
"Madonna, desde o início, decidiu que queria apresentar o show de uma forma diferente. E ela queria fazer isso de maneiras dignas de nota", disse Price à Billboard antes do início das apresentações.
Esse é a primeira turnê de Madonna sem uma banda ou disco inédito, haverá um fundo musical pré-gravado em playback, o que garante um roteiro mais preciso para as apresentações, ainda considerando que o show deste sábado terá transmissão ao vivo na TV e no streaming.
Mas, a artista cantará de verdade --como mostrou nas passagens de som, quando entoou músicas como "Nothing Really Matters", "Burning Up" e "Express Yourself". Tudo isso com efeitos e amplificadores para ajudar na qualidade do som em um espaço amplo e aberto como Copacabana.
"Dentro dessa discussão surgiu conceitualmente como podemos criar um conjunto de artistas a partir de gravações originais. A resposta foi: apresentaremos as gravações: vamos desconstruí-las, manipulá-las, reinventá-las, fazer malabarismos e usar partes que nunca foram ouvidas antes", disse o produtor
Madonna trará um setlist com 30 músicas, além de receber convidados especiais, como Pabllo Vittar, e fazer performances de tirar o fôlego com seus dançarinos. O show celebra a carreira de uma das maiores artistas pop de todos os tempos, algo que outras divas, como Taylor Swift e Beyoncé, também fizeram em suas mega turnês.

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