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Ciumento

Shakira: jornalista diz que Piqué teve crise de ciúmes por clipe da cantora com Maluma em 2017

Jordi Martin revelou que o jogador apareceu de surpresa no set durante as gravações de ‘Clandestino’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 16:08

Associação colombiana de cornos homenageia Shakira após supostas traições de Piqué
Shakira e Piqué quando ainda eram casados Crédito: Reuters/Folhapress
Segundo o jornalista Jordi Martin, Shakira teria sofrido com crises de ciúmes de Gerard Piqué durante as gravações do clipe Clandestino, música em parceria com Maluma. As gravações foram em 2017 e de acordo com Martin, conhecido por acompanhar a vida da colombiana desde o início da sua carreira, o jogador de futebol apareceu no local sem avisar e a cantora já dava sinais de "cansaço e desilusão em sua relação". Na ocasião, o astro teria sido movido por "ciúmes e insegurança".
"Havia muitos rumores naquela época de que poderia haver uma 'tensão sexual' entre Shakira e Maluma. Gerard Piqué com uma pulga na orelha, apareceu no set sem avisar para ver o que estava acontecendo entre os dois artistas", lembrou. A cantora e o atleta anunciaram a sua separação depois de 11 anos de relacionamento em junho de 2022.
Martin ressaltou no entanto que nunca houve nada além de uma "grande amizade" entre os cantores. "Nunca vi nada entre os dois. O que vi foi uma grande amizade e cumplicidade entre dois artistas que se gostam e se admiram. Sempre neguei esses boatos sobre o suposto romance entre eles porque Shakira era completamente apaixonada pelo jogador de futebol", falou. Os cantores têm outros três trabalhos musicais juntos, Trap, Chantaje e La Bicicleta (Remix).
O ex-casal tem a guarda compartilhada dos filhos Milan, 10, e Sasha, 8. Eles moram com a artista em Miami, nos Estados Unidos - e podem visitar o pai em Barcelona, na Espanha, sempre que quiserem. No fim desta semana, o jogador foi visto desembarcando no aeroporto da cidade americana pela primeira vez para visitar os filhos.

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