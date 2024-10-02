Shakira anuncia show no Brasil e venda de ingressos começa na próxima semana

Shakira Crédito: Reuters/Folhapress

Shakira irá trazer a turnê Las Mujeres Ya No Lloran para o Brasil. A cantora anunciou, nesta quarta (2), que fará apresentação em São Paulo no próximo ano. O show acontece no estádio MorumBis, na região sul da cidade, no dia 13 de fevereiro. A venda de ingressos começa na próxima semana.

A divulgação vem após três indicações da artista ao Grammy Latino - sendo uma delas com o álbum que intitula a turnê - e o lançamento da faixa "Soltera", disponibilizada nas plataformas digitais na última quarta (25). A gravação do clipe contou com participações da brasileira Anitta, além das cantoras Danna, mexicana, e Lele Pons, venezuelana.

A pré-venda de ingressos para clientes Santander Private e Select acontece na quinta (9) na plataforma Ticketmaster, às 10h. Já a venda geral está marcada para sexta (11), a partir das 10h. O público poderá adquirir as entradas na bilheteria oficial, ainda não divulgada, sem cobrança de taxas de serviço, a partir das 11h do mesmo dia.