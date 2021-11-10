Televisão

Sessão da Tarde exibe “Bater Ou Correr Em Londres” na sexta-feira, 12/11

O longa é estadunidense-honconguês, dos gêneros comédia de ação e aventura, dirigido por David Dobkin
Maíra Teixeira Ferrari

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 15:18

Jackie Chan e Owen Wilson no filme "Bater ou Correr em Londres" Crédito: Buena Vista
A Sessão da Tarde desta sexta-feira, dia 12 de novembro, vai exibir o filme “Bater Ou Correr Em Londres” (2003). Ele é estrelado pelo famoso Jackie Chan, além de ter a presença de Owen Wilson, Fann Wong, Donnie Yen e Aidan Gillen. A classificação indicativa é livre. A sessão começa às 15h, na TV Globo.
O ano é 1887, Chon Wang (Jackie Chan), que foi vinculado à guarda imperial chinesa, é agora xerife em Carson City, Nevada. A trama se desenrola quando Wang descobre que seu pai, antigo guardião do selo imperial, foi assassinado.
Ele e seu melhor amigo, Roy (Owen Wilson) vão para Londres em busca de vingança. A irmã de Chon, Lin (Fann Wong) resolve fazer o mesmo e acaba descobrindo uma grande conspiração envolvendo o selo imperial da China.
O longa-metragem é continuação de “Bater ou Correr”, lançado em 2000. Apresenta cenas de ação e luta, mas também não abre mão da comédia.

