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Preso

Sean Kingston e sua mãe são presos após operação da SWAT em sua casa nos EUA

Cantor de hit 'Beautiful Girls' é acusado de não pagar por aparelho de televisão de 232 polegadas, segundo NBC
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Maio de 2024 às 12:03

Sean Kingston e sua mãe são presos após operação da SWAT
Sean Kingston e sua mãe são presos após operação da SWAT Crédito: Reprodução/Instagram/@seankingston
O cantor americano Sean Kingston foi preso na Califórnia, nesta quinta (23), sob acusações de fraude e roubo. No mesmo dia, após uma operação de busca e apreensão da SWAT em sua casa na Flórida, a mãe do artista, Janice Turner, também foi presa.
De acordo com um advogado ouvido pela rede americana NBC, o caso tem a ver com um aparelho de TV de 232 polegadas, que Kingston guarda em sua casa, mas que não teria sido paga.
"As pessoas adoram energia negativa! Eu estou bem e minha mãe também! Meus advogados estão cuidando de tudo enquanto conversamos", postou o cantor nas redes sociais.
Nascido em Miami e criado entre os Estados Unidos e a Jamaica, Sean Kingston é autor de hits como "Beautiful Girls" e "Ennie Meenie", com Justin Bieber. O cantor se apresentou no Brasil no auge de sua fama, em 2012. Sua última passagem pelo país foi entre outubro e novembro do ano passado.
Em 2011, o artista chegou a ficar em estado crítico de saúde após ser gravemente ferido num acidente de jet ski.

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