Sean 'Diddy' Combs cresce no streaming em meio a alegações de crimes sexuais

Sean 'Diddy' Combs, no Met Gala de 2018, em Nova York Crédito: Divulgação

Em meio às acusações contra Sean "Diddy" Combs por estupro, tráfico sexual, sequestro e extorsão, as músicas do rapper e produtor americano explodiram nas plataformas de streaming.

Segundo a Luminate, empresa dedicada a análises sobre a indústria fonográfica, canções creditadas a Diddy, Puff Daddy e P. Diddy, nomes utilizados por Combs ao longo da carreira, tiveram um aumento de execuções de 18,3%, na semana de 17 de setembro, quando houve sua prisão preventiva, em relação à semana anterior.

"A música se torna uma outra peça de informação enquanto as pessoas tentam entender as atrocidades que ele teria cometido", disse o professor George Howard, da Berklee College of Music, à agência Associated Press. "É algo como 'como soa a música feita por uma pessoa com um cérebro que, alega-se, funciona dessa forma?'"