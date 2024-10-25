Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novidade na TV

Sandy ganha programa musical no Multishow

"Recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o Multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 17:20

Sandy ganha programa musical no Multishow
Sandy ganha programa musical no Multishow Crédito: Reprodução/Instagram/@sandyoficial
Sandy, 41, vai ser apresentadora em 2025. A cantora recebeu uma proposta para comandar um programa no Multishow e aceitou o desafio.
"Ainda estou no meu período sabático, dando uma pausa dos palcos. Mas, sim, recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o Multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção", comentou ela numa postagem na rede social.
Segundo Sandy, se trata de uma série musical com uma mistura de música com boas histórias.
"Bora segurar a minha ansiedade porque só estreia no ano que vem! Mas, já adianto que tô amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades", disse.
Em junho, a artista se emocionou durante o show que fez em São Paulo, o último antes de pausar a carreira. A cantora agradeceu aos fãs pelo apoio durante toda a vida.
"Amo vocês, vou morrer de saudade. Dessa vez me sinto mais segura para dar essa pausa porque eu já fui, eu já voltei e vocês continuam comigo", disse ela.
A cantora não falou quando pretendia retornar aos trabalhos, mas afirmou que usaria o período de descanso para compor novos projetos.

Veja Também

Sandy tem um novo affair? Web já se encantou por Pedro Andrade; conheça

Capixaba Rodrigo do CN é indicado ao Prêmio Multishow 2024 com "Funk do Ano"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos globo Multishow Música tv globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança
Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados