Sandy ganha programa musical no Multishow Crédito: Reprodução/Instagram/@sandyoficial

Sandy, 41, vai ser apresentadora em 2025. A cantora recebeu uma proposta para comandar um programa no Multishow e aceitou o desafio.

"Ainda estou no meu período sabático, dando uma pausa dos palcos. Mas, sim, recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o Multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção", comentou ela numa postagem na rede social.

Segundo Sandy, se trata de uma série musical com uma mistura de música com boas histórias.

"Bora segurar a minha ansiedade porque só estreia no ano que vem! Mas, já adianto que tô amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades", disse.

Em junho, a artista se emocionou durante o show que fez em São Paulo, o último antes de pausar a carreira. A cantora agradeceu aos fãs pelo apoio durante toda a vida.

"Amo vocês, vou morrer de saudade. Dessa vez me sinto mais segura para dar essa pausa porque eu já fui, eu já voltei e vocês continuam comigo", disse ela.