Saiba quem é o neto de Lula que faz sucesso nas redes sociais

Lula e Thiago Trindade da Silva: sucesso na web Crédito: Reprodução @thiago_tlsilva

Depois do sucesso de Luiz Cláudio Lula da Silva, o filho do presidente eleito, agora é a vez do neto fazer sucesso nas redes sociais. Thiago Trindade da Silva entrou para o clube de parentes do candidato eleito à presidência que fazem sucesso nas redes.

Ele é filho de Marcos Cláudio Lula da Silva — filho da ex-primeira dama Marisa Letícia e adotado por Lula — e de Carla Ariane Trindade da Silva. Thiago tem 26 anos, estudou Ciências Sociais, é militante de esquerda e tem uma marca da roupas. Janja da Silva, esposa de Lula, usou diversos looks feitos por ele.

Quando seu avô foi solto, em 2019, Lula o apresentou o neto em seu discurso na sede do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, em São Bernardo do Campo. O rapaz ganhou 13 mil seguidores ma ocasião.