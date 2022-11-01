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Tem marca de roupa

Saiba quem é o neto de Lula que faz sucesso nas redes sociais

Thiago Trindade da Silva tem 26 anos, estudou Ciências Sociais, é militante de esquerda e tem uma marca da roupas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 16:21

Lula e Thiago Trindade da Silva
Lula e Thiago Trindade da Silva: sucesso na web Crédito: Reprodução @thiago_tlsilva
Depois do sucesso de Luiz Cláudio Lula da Silva, o filho do presidente eleito, agora é a vez do neto fazer sucesso nas redes sociais. Thiago Trindade da Silva entrou para o clube de parentes do candidato eleito à presidência que fazem sucesso nas redes. 
Ele é filho de Marcos Cláudio Lula da Silva — filho da ex-primeira dama Marisa Letícia e adotado por Lula — e de Carla Ariane Trindade da Silva. Thiago tem 26 anos, estudou Ciências Sociais, é militante de esquerda e tem uma marca da roupas. Janja da Silva, esposa de Lula, usou diversos looks feitos por ele. 
Quando seu avô foi solto, em 2019, Lula o apresentou o neto em seu discurso na sede do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, em São Bernardo do Campo. O rapaz ganhou 13 mil seguidores ma ocasião. 
Ele namora a atriz e modelo Renata Gasparim, de 23 anos, com quem esteve no casamento do avô. 

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