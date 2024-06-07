Reese Witherspoon surpreende Nicole Kidman ao lembrar seu nome verdadeiro

Reese Witherspoon e Nicole Kidman são estrelas das séries "Big Little Lies" e "The Morning Show" e amigas de longa data. Mesmo assim, Nicole ficou surpresa ao descobrir que a eterna "Legalmente Loira" adota, na verdade, um nome artístico.
O assunto chegou durante conversa promovida pela revista Vanity Fair, durante a qual as atrizes falavam sobre seus projetos, quando a atriz Laura Dern virou um tópico. Kidman questionou Witherspoon sobre por que ela chama a colega pelo sobrenome: "Parece tão estranho".
"Você sabe por quê? Porque meu nome é Laura, e o nome dela é Laura, e isso é confuso para mim. Então, fica confuso e simplesmente a chamo de 'Dern'. Nós duas não podemos ser Laura", explicou ela.
A atriz se chama Laura Jeane Reese Witherspoon e escolheu os dois últimos como seus nomes artísticos desde que começou a atuar em comerciais, aos 7 anos.
Nicole Kidman não escondeu a surpresa e disse que havia esquecido que a amiga se chamava Laura.