Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Reese Witherspoon surpreende Nicole Kidman ao lembrar seu nome verdadeiro

Atriz diz que adotou nome artístico e deixa colega indignada
Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 09:33

Reese Witherspoon e Nicole Kidman são as estrelas de 'Big Little Lies' Crédito: Valerie Macon/AFP
Reese Witherspoon e Nicole Kidman são estrelas das séries "Big Little Lies" e "The Morning Show" e amigas de longa data. Mesmo assim, Nicole ficou surpresa ao descobrir que a eterna "Legalmente Loira" adota, na verdade, um nome artístico.
O assunto chegou durante conversa promovida pela revista Vanity Fair, durante a qual as atrizes falavam sobre seus projetos, quando a atriz Laura Dern virou um tópico. Kidman questionou Witherspoon sobre por que ela chama a colega pelo sobrenome: "Parece tão estranho".
"Você sabe por quê? Porque meu nome é Laura, e o nome dela é Laura, e isso é confuso para mim. Então, fica confuso e simplesmente a chamo de 'Dern'. Nós duas não podemos ser Laura", explicou ela.
A atriz se chama Laura Jeane Reese Witherspoon e escolheu os dois últimos como seus nomes artísticos desde que começou a atuar em comerciais, aos 7 anos.
Nicole Kidman não escondeu a surpresa e disse que havia esquecido que a amiga se chamava Laura.

Tópicos Relacionados

Famosos internacional Filmes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados