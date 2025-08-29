Participe do Quiz

Quiz: se você fosse apresentador do Em Movimento, quem você seria?

Cada apresentador do Em Movimento tem uma vibe diferente. E aí? Se você fosse apresentador do programa mais capixaba do mundo, quem você seria?

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:47

Diego, Dani e Camila, apresentadores do Em Movimento, da TV Gazeta Crédito: Divulgação / TV Gazeta

O programa mais capixaba do mundo mostra o melhor do Espírito Santo, destacando a cena cultural, turística, gastronômica, esportiva, comportamental e todas as curiosidades que fazem parte do universo de lazer do Estado. E cada apresentador traz um jeito e uma vibe diferente. Chegou a hora de descobrir qual deles é a sua cara!

Pode ser que você se identifique com alguém mais tranquilo, que valoriza os detalhes e a conexão com a natureza. Ou talvez com aquele que vive cada momento com intensidade. Ou então quem sabe com o que está sempre pronto para novas experiências e boas histórias.

HZ preparou um quiz especial para você descobrir quem seria seu “eu apresentador” no Em Movimento. Faça o teste, compartilhe seu resultado e marque @emmovimento no Instagram.

Acompanhe o programa todos os sábados, às 14h35, na TV Gazeta.

Com informações de Annakaya Petri

