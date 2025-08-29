Quiz: se você fosse apresentador do Em Movimento, quem você seria?

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:47
O programa mais capixaba do mundo mostra o melhor do Espírito Santo, destacando a cena cultural, turística, gastronômica, esportiva, comportamental e todas as curiosidades que fazem parte do universo de lazer do Estado. E cada apresentador traz um jeito e uma vibe diferente. Chegou a hora de descobrir qual deles é a sua cara!
Pode ser que você se identifique com alguém mais tranquilo, que valoriza os detalhes e a conexão com a natureza. Ou talvez com aquele que vive cada momento com intensidade. Ou então quem sabe com o que está sempre pronto para novas experiências e boas histórias.
HZ preparou um quiz especial para você descobrir quem seria seu “eu apresentador” no Em Movimento. Faça o teste, compartilhe seu resultado e marque @emmovimento no Instagram.
Acompanhe o programa todos os sábados, às 14h35, na TV Gazeta.
Com informações de Annakaya Petri
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta