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BBB 25

Quem saiu hoje do BBB 25? Vilma é a 12ª eliminada; veja porcentual de votos

Sister disputou paredão com Diego Hypolito e Vinícius; veja lista de quem já saiu do programa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 08:37

Vilma é eliminada do 'BBB 25'.
Vilma é eliminada do 'BBB 25'. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
Vilma foi a 12ª eliminada do BBB 25 nesta terça-feira, 1º, com 58,91% dos votos. A sister disputou o Paredão com Vinícius e Diego Hypolito, que receberam 39,69% e 1,4% dos votos, respectivamente.
O programa acontece em Modo Turbo e, no último domingo, 30, teve Eva como a 11ª eliminada. No mesmo dia, Maike venceu a Prova do Líder.
Pouco antes da eliminação, Vilma descreveu que estava "calma". Já Vinícius disse que estava "bem nervoso, como sempre". Diego afirmou que estava "ansioso com o resultado", mas tranquilo.
Cada um deles também escolheu um parceiro para participar do Pegar ou Guardar. Diego escolheu Daniele Hypolito, Vilma optou por Maike e Vinícius, por Delma. O brother escolhido poderá ganhar até R$ 90 mil em um jogo de cartas - três cartas terão consequências em que o jogador terá de escolher duas pessoas para ficarem unidas pelos pés.
No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre o "duelo" entre Vilma e Vinícius e sobre a "autenticidade" da sister. "Ela se entrega. É o sonho dela, sim", disse.
Antes de deixar a casa, Vilma questionou: "O que será que me espera depois daquela porta?". Ela também celebrou sua passagem no programa. "Eu não imaginava que eu tinha essa força", disse. A Tadeu Schmidt, a sister afirmou que queria ir até à final, "mas não deu".
Relembre como foi a formação do Paredão
O Líder Maike indicou Diego Hypolito direto ao Paredão. Vilma foi a mais votada da casa e teve direito a um contragolpe. Ela indicou Vinícius. Não houve Prova Bate-Volta.

Quem já saiu do 'BBB 25'?

  • Arleane e Marcelo
  • Edilberto e Raissa
  • Giovanna
  • Gabriel
  • Mateus
  • Diogo Almeida
  • Camilla
  • Thamiris
  • Gracyanne Barbosa
  • Aline
  • Eva

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