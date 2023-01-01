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Segmento gospel

Quem é o pastor Kleber Lucas, cantor convidado para show na posse de Lula

Com um Grammy de melhor álbum de música cristã em língua portuguesa, ele tem mais de 30 anos de carreira e milhões de discos vendidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 14:12

Pastor Kleber Lucas
Pastor Kleber Lucas  é um gigante no segmento gospel Crédito: Reprodução @kleberlucas
Kleber Lucas, de 54 anos, é um pastor que se converteu ao neopentecostalismo com 17 anos e depois migrou para a igreja batista. Ele é um gigante no segmento gospel.
Com um Grammy de melhor álbum de música cristã em língua portuguesa, ele tem mais de 30 anos de carreira e milhões de discos vendidos.
O cantor foi um dos poucos foi evangélicos influentes contra Jair Bolsonaro, do PL. Ele se recusou inclusive a participar do Louvorzão, evento evangélico sediado no Rio de Janeiro em julho, porque lá estaria o presidente.
No lançamento da música com Caetano, Kleber disse que a parceria é uma oportunidade de mostrar que há nas igrejas pessoas que não concordam com bolsonarismo. "Quem tá na esquerda tá falando, poxa, tem evangélicos que não concordam com esse governo."

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