Editorias do Site
Redes Sociais

Quem é Luana Mandarino, novo affair de Cauã Reymond

Com passado em reality show e uma vida hoje mais reservada, Luana Mandarino passou a chamar atenção ao surgir com frequência ao lado do ator

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:13

Cauã Reymond e Luana Mandarino já não escondem mais o relacionamento
Cauã Reymond e Luana Mandarino já não escondem mais o relacionamento Crédito: @cauareymond/@iamluamandarino via Instagram

Após meses evitando os holofotes, o ator Cauã Reymond e a modelo Luana Mandarino parecem ter deixado a fase de sigilo para trás. Apesar de ainda não assumirem publicamente o namoro, o casal tem aparecido cada vez mais junto.

Luana tem adotado uma postura mais natural em relação à exposição. Recentemente, ela apareceu em registros feitos na casa de Cauã, compartilhando momentos de lazer com crianças na piscina do ator e em foto no espelho de entrada da casa.

De reality polêmico ao novo estilo de vida

Luana Mandarino é modelo e ficou nacionalmente conhecida após participar da primeira temporada do reality show Rio Shore, exibido pela MTV em 2021.

Na época, ganhou destaque por seu comportamento explosivo e por protagonizar momentos de tensão e intensidade dentro do programa, que misturava festas e conflitos.

Após o reality, Luana aproveitou a visibilidade conquistada para ampliar sua atuação no mundo da moda e das redes sociais. No entanto, nos últimos anos, passou a adotar um perfil mais reservado, compartilhando com seus mais de 50 mil seguidores atividades de autocuidado e rotina pessoal.

A relação teria começado discretamente ainda em meados de 2024, quando Cauã estava solteiro após o término com a dentista Luisa Watson, em julho do mesmo ano. Desde então, ele e Luana têm sido vistos em programas mais reservados.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Bela Gil se ofereceu para ser barriga de aluguel de Preta Gil

Bela Gil se ofereceu para ser barriga de aluguel de Preta Gil

Imagem - Mulher de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador

Mulher de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador

Imagem - Hytalo Santos: Antonia Fontenelle comenta vídeo de Felca e diz que já tinha feito denúncia

Hytalo Santos: Antonia Fontenelle comenta vídeo de Felca e diz que já tinha feito denúncia

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Rock Day terá show de Di Ferrero e final de concurso com bandas capixabas

Rock Day terá show de Di Ferrero e final de concurso com bandas capixabas
Imagem - Um ano sem Silvio Santos: Celso Portiolli diz que 'ficha ainda não caiu'

Um ano sem Silvio Santos: Celso Portiolli diz que 'ficha ainda não caiu'