Violência doméstica

Quem é a atriz de 'Malhação' que perdeu a visão de um olho após violência do ex

Thaís Vaz, que viveu Flávia na temporada de 2004, usa história para alertar outras mulheres

Thaís Vaz, atriz que interpretou a personagem Flávinha em "Malhação" no ano de 2004, revelou que perdeu a visão do olho esquerdo após ser vítima de um episódio de violência doméstica.>

O episódio aconteceu durante um feriado de Carnaval em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Em entrevista à revista Marie Claire, Thaís relatou que estava com amigos e o então namorado quando uma discussão terminou em tragédia. Durante o surto de raiva, ele socou uma janela de vidro, que se partiu e atingiu diretamente o olho da atriz.>

"Ele bateu no vidro, que quebrou com força e atingiu meu olho. Foi tudo muito rápido, uma correria. Nem eu sabia o que tinha acontecido. O impacto formou uma estaca de vidro, que também perfurou o braço dele. Ele sangrou muito", contou.>

Ambos foram levados ao mesmo hospital, em condições delicadas. Thaís relembra o atendimento frio que recebeu. "Me colocaram numa maca gelada. Fui operada por cinco horas, mas não recuperei a visão. Tive descolamento de retina, catarata traumática, corte na córnea... tudo de pior. No começo ainda enxergava um pouco, mas fui perdendo", explicou.>

Ela descreve o ex como uma pessoa inflexível e dominadora. "Ele era do tipo que sempre achava que estava certo. Mesmo os amigos percebiam o quanto o relacionamento era tóxico. Quando ele vinha com agressividade, eu retrucava, e virava uma briga. Era um ciclo.">