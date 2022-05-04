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Psicóloga diz que Johnny Depp procurou cocaína na vagina de Amber Heard

Ex-casal se enfrenta em tribunal em Virgínia, nos Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 08:11

Johnny Depp firma que 'nunca bateu em nenhuma mulher'
Johnny Depp firma que 'nunca bateu em nenhuma mulher' Crédito: Reuters/Folhapress
Uma psicóloga disse que Johnny Depp, 58, procurou cocaína na vagina de Amber Heard, 36, quando estava sob efeito de drogas, segundo o site TMZ. A afirmação foi feita nesta terça-feira (3), com base em alegações feitas pela atriz durante uma avaliação, no julgamento do processo por difamação que o ator move contra a ex-mulher, em um tribunal de Virgínia, nos Estados Unidos.
A psicóloga Dawn Hughes, que foi testemunha de Heard, falou que o ator fez uma inspeção aparentemente dentro e ao redor do corpo da ex-mulher. Na semana passada, a psicóloga clínica forense Shannon Curry testemunhou a favor de Depp dizendo que Heard sofria de distúrbios diferentes de personalidade.
Hughes tentou mostrar ao júri exatamente o oposto que Curry. Ela disse que sua avaliação de Heard de cerca de 29 horas, no total a fez acreditar que a atriz era de fato vítima de abuso doméstico. Segundo a psicóloga, a atriz contou que Depp a chutou nas costas, empurrou, deu tapas, cometeu supostos casos de violência sexual.
Mas a afirmação mais bombástica da psicóloga, com base no depoimento de Heard, é que Depp fez uma "busca de cavidade", bisbilhotando dentro da vagina da ex-mulher para ver se poderia encontrar a cocaína que ele acreditava que ela estava escondendo. Hughes falou ainda que a atriz contou que o ex-marido a penetrou com uma garrafa uma vez.
Hughes afirmou que o ator tinha um ciúme extremo da ex-esposa a ponto de entrar em contato com seus colegas de elenco masculino para dizer que estava de olho no set, entre eles, o ator James Franco e Billy Bob Thornton.
Segundo a psicóloga, o comportamento de Depp deixou a atriz ansiosa e com medo que ele aparecesse no set a qualquer momento. Ela acrescentou que o ator supostamente descontava toda a sua raiva em Heard quando ela chegava em casa.

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