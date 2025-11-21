Veja

Programação da TV aberta nesta sexta-feira (21)

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 06:00

CULTURA

05h00 Inglês com Música

06h00 Ensaio

06h30 Opinião

07h00 Cocoricó

07h15 Peppa Pig

07h30 Léo, O Caminhão

07h35 Planeta Palavra

07h45 Oi, Duggee!

07h55 Parquinho Jurássico

08h00 Palaloos

08h15 Meu Amigãozão

08h30 Mundo Bita

08h40 Paramigos Imparáveis

08h45 Bing

09h00 Milo

09h10 PJ Masks - Heróis de Pijama

09h25 Bluey

09h40 Gildo

09h55 Aninha. A Infância de Cora Coralina

10h05 Missão 347

10h15 O Show da Luna

10h30 Turbossauros

10h40 Godofredo

10h45 Minha Casa, Nosso Mundo

11h00 Mistérios Animais

11h10 Morgana & Celeste

11h15 Bipo

11h35 Turma da Mônica

12h00 Jornal da Tarde

12h45 Peppa Pig

13h00 Palaloos

13h10 Léo, O Caminhão

13h15 Planeta Palavra

13h25 Oi, Duggee!

13h30 Simon, O Supercoelho

13h40 Bing

13h50 Milo

14h00 Meu Amigãozão

14h15 Masha e o Urso

14h25 Viola e Tambor

14h40 Gildo

14h55 Aninha. A Infância de Cora Coralina

15h10 Bluey

15h30 Pequenos Mestres

15h45 O Show da Luna

16h00 Bipo

16h15 Turma da Mônica

16h45 O Mundo de Mia

17h15 As Aventuras de Tintim

17h45 O Mundo de Beakman

18h15 Irmão do Jorel

18h30 Antimatéria

19h15 Shaun, o Carneiro

20h00 Entrelinhas

20h30 Opinião

21h00 Jornal da Cultura

22h00 Persona em Foco

23h00 Metrópolis

23h30 Encuentros en Brasil

00h00 Cultura Livre

00h30 Cultura Memória

01h30 Manos e Minas

02h30 Jornal da Cultura

03h30 Saúde Brasil

04h00 Direções

SBT

08h30 Bom Dia & Cia Com Patati Patatá

09h30 Primeiro Impacto

11h00 Alô Você

13h45 Esmeralda

14h15 Maria do Bairro

15h00 Rubi

15h30 Fofocalizando

16h45 Casos de Família

17h45 Coração Indomável

18h30 Aqui Agora

19h45 SBT Brasil

21h00 A.Mar

22h15 Programa do Ratinho

23h15 Tela de Sucessos

01h00 The Noite com Danilo Gentili

02h00 Operação Mesquita

02h30 SBT Podnight

03h15 SBT Notícias

GLOBO

06h00 Bom Dia Rio

08h30 Bom Dia Brasil

09h30 Encontro com Patrícia Poeta

10h35 Mais Você

11h45 RJ1

13h00 Globo Esporte

13h25 Jornal Hoje

14h45 Terra Nostra

15h30 Sessão da Tarde: George Foreman - Sua História

17h20 Boletim RJ2

17h30 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata

18h25 Êta Mundo Melhor!

19h10 RJ2

19h40 Dona de Mim

20h30 Jornal Nacional

21h20 Três Graças

22h25 Globo Repórter

23h15 Sessão Globoplay: The Equalizer - A Protetora

00h00 Jornal da Globo

00h50 Conversa com Bial

01h30 Dona de Mim

02h15 Comédia Na Madruga - Vai Que Cola I

03h00 Corujão: Doutor Gama

RECORD

05h00 Balanço Geral Manhã

07h00 Jornal da Record 24h

07h05 Balanço Geral Manhã

07h30 Balanço Geral Manhã - SP

08h30 Fala Brasil

09h35 Hoje em Dia

11h30 Balanço Geral - SP

15h30 A Escrava Isaura

16h30 Cidade Alerta

17h10 Jornal da Record 24h

17h15 Cidade Alerta

17h40 Jornal da Record 24h

17h45 Cidade Alerta

18h00 Cidade Alerta

18h50 Cidade Alerta

19h55 Jornal da Record

21h00 Mãe

22h00 Reis - A Consequência

22h30 A Fazenda

23h00 Quilos Mortais

00h30 Jornal da Record 24h

00h45 Fala que eu te Escuto

02h00 IURD - Inteligência e Fé

03h00 IURD - Palavra Amiga

04h00 Programação IURD

REDE TV!

05h00 Igreja Internacional da Graça de Deus

08h30 Igreja Universal do Reino de Deus

09h30 Ultrafarma

10h00 Manhã com Você

10h45 Fica Com a Gente

12h00 Bola na Rede

12h50 Elas Em Jogo

13h00 Igreja Universal do Reino de Deus

15h00 A Tarde é Sua

17h00 Igreja Universal do Reino de Deus

18h00 Brasil Do Povo

19h55 RedeTV! News

20h30 Igreja Internacional da Graça de Deus

21h30 Rapidinhas da Fama

21h40 TV Fama

22h45 Operação de Risco

00h30 Leitura Dinâmica

01h00 Madrugada Animada

03h00 Igreja da Graça No Seu Lar

GAZETA

06h00 Igreja Universal

13h00 Você Bonita

14h00 Mulheres

17h45 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Igreja Universal

02h00 Gazeta Shopping

BAND

05h30 Alma de Gigante

06h00 Band Kids - Os Chocolix

08h00 Band Kids - O Diário de Mika

08h30 Bom Dia Favela

09h30 Gente do Rio

10h00 Melhores Momentos E-Prix de Londres II

11h00 Band Esporte Clube - SP

12h00 Pedreiro Top

12h30 Mundo dos Negócios

13h00 Igreja Maranata

13h30 Band Esporte Clube

14h15 Liga Saudita: Al-Hilal x Al-Fateh - Ao Vivo

16h30 Brasil Urgente

17h30 Brasil Urgente - SP

18h50 Jornal do Rio

19h20 Jornal da Band

20h30 Sabadão de Todos

22h30 Documento Band

23h30 SFT - MMA

00h30 Fórmula 1: GP de Las Vegas - Ao Vivo

03h00 Chama no Privé

04h00 Cinema na Madrugada: Cosmópolis