Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Preta Gil vai se submeter a cirurgia nesta quarta-feira (16)

Artista passa por exames pré-operatórios no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 12:53

A cantora Preta Gil
A cantora Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil
Preta Gil passa por mais uma série de exames no começo desta semana em preparação a uma cirurgia que vai realizar na quarta-feira (16). Essa é mais uma etapa para a retirada de um câncer no intestino, descoberto no início deste ano.
"Começaram os exames pré-operatórios, vai dar tudo certo. Agora estou indo para o pet scan", disse. Este exame, segundo ela, é para detectar as células cancerígenas do corpo. Quem a acompanha no hospital são a irmã Marina Morena e a amiga Malu Barbosa.
No início deste mês, a cantora realizou uma grande festa no Rio de Janeiro para comemorar os 49 anos. A comemoração contou com shows de Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Thiaguinho.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados