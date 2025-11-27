Polêmico

Presidente do Miss Universo é acusado de liderar rede de narcotráfico

Empresário se apresentou a órgão e fez acordo de delação premiada, diz jornal

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10:27

Raúl Rocha Cantú, Presidente do Miss Universo Crédito: Rubén De León

Raúl Rocha Cantú, atual dono do Miss Universo, está na mira de uma investigação do Ministério Público Federal mexicano. O empresário é apontado como líder de uma rede internacional de tráfico de drogas, armas e contrabando de combustível.

As informações são do jornal mexicano Reforma. Segundo a publicação, Rocha se apresentou ao órgão chamado de FGR (Fiscalía General de la República) e assinou um acordo de delação premiada nesta quarta-feira (26).

"No caso específico de um dos acusados, Raúl Rocha, esse órgão manifesta que, no procedimento correspondente, se estão obtendo dados fundamentais que permitirão ao Ministério Público Federal continuar e aprofundar essa investigação. A situação jurídica do indivíduo poderá ser divulgada assim que as provas se ratifiquem", informou a FGR em comunicado enviado à imprensa mexicana.

Segundo o jornal, Raúl Rocha foi apontado como líder de uma organização criminal dedicada ao contrabando de combustível por via fluvial entre a Guatemala e o México.

A FGR abriu o processo de investigação e um juiz emitiu mandados de prisão contra 13 pessoas, incluindo funcionários de órgãos públicos e departamentos policiais.

POLÊMICA NO CONCURSO

Na última quinta-feira (20), o Miss Universo coroou a representante do México, Fátima Bosch. A vitória da miss, no entanto, está sendo contestada por jurados e outras candidatas.

Uma das juradas da final, a ex-Miss Canadá Natalie Glebova, questionou a legitimidade dos resultados, enquanto o jurado Omar Harfouch renunciou dias antes da final, alegando fraude no concurso. Ele afirma que Raúl Rocha teria favorecido a candidata de seu país por ter relações com a família dela.

Nesta quarta-feira (26), Fátima Bosch disse que tem recebido ameaças de morte. A organização do Miss Universo nega todas as acusações de fraude.

Este vídeo pode te interessar