Polícia volta a investigar morte de PC Siqueira e considera outras hipóteses

Ministério Público pediu a reabertura do caso, agora novas hipóteses serão consideradas e uma simulação deve acontecer

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:17

PC Siqueira morreu aos 37 anos, em Santo Amaro, São Paulo Crédito: Instagram/pc

A morte do influenciador Paulo Cezar Goulart Siqueira, conhecido como PC Siqueira, voltará a ser investigada após a Justiça de São Paulo atender a um pedido do Ministério Público para reabrir o caso.

Segundo a Polícia Civil, o 11º Distrito Policial (Santo Amaro) realiza novas diligências referente ao caso. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial.

Conforme o G1, o Ministério Público de São Paulo não concordou com a conclusão do inquérito policial de que houve um suicídio, e assim começará uma nova investigação.

Depoimentos e laudos periciais que apontavam para um suicídio foram colocados em cheque, e outras hipóteses serão consideradas, como um homicídio. Pessoas que faziam parte do ciclo social de PC serão ouvidas.

Uma reconstituição do caso estava marcada para acontecer nesta terça-feira (20). No dia 27 de dezembro de 2023, PC foi encontrado sem vida em seu apartamento, em Santo Amaro (zona sul de SP), e um laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontou que houve asfixia por enforcamento. Ele tinha 37 anos.

Ainda segundo a polícia, seu corpo foi encontrado por sua ex-namorada Maria Luiza Lopes Watanabe. Em março daquele mesmo ano, PC Siqueira chegou a ser resgatado por bombeiros depois do que ele chamou de uma tentativa de suicídio, acrescentando que não teria sido a primeira.

