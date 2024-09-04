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"Quase desisti"

Pocah conta que quase ficou cega após agressão de um ex-companheiro

Em uma faixa do álbum "Cria de Caxias", Pocah expõe um ex-companheiro e diz ter sido vítima de um relacionamento abusivo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 09:56

Pocah conta que quase ficou cega após agressão de um ex-companheiro
Pocah lançou álbum autobiográfico Crédito: Reprodução/Instagram
Prestes a lançar o álbum autobiográfico "Cria de Caxias", Pocah já vem divulgando algumas faixas e uma das mais comentadas é "Livramento". Na canção, a cantora expõe um ex-companheiro e relata ter sido vítima de um relacionamento abusivo. "Deus, muito obrigado pelo livramento que foi dado, tirou todo mal do meu caminho e não deixou meu coração sozinho. Obrigada por não desistir de mim porque eu mesma quase desisti", diz um trecho da música.
Pocah relembra alguns momentos difíceis que passou e contou que sofreu várias agressões. Ela disse que na último ataque quase ficou cega. "Gritei e pedi socorro porque não enxergava. Dizia que estava cega e que queria ir ao hospital. Essa pessoa me levou e eu só ouvia outras pessoas dizendo para ele não me levar, que ele seria preso... Enfim", comentou.

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Ela então continuou: "Depois desse episódio, eu falei que não poderia voltar para aquela casa. Nunca mais. Não voltei. ar para essa casa nunca mais. Falei que nunca mais ia voltar e não voltei", disse.
A participante do BBB 21 reconheceu ter sido uma mulher forte para enfrentar a violência doméstica e suas consequências. "Sou diagnosticada com depressão e ansiedade pelos médicos. Graças a Deus, hoje, está tudo no controle. Quando digo, 'Deus, muito obrigada' é porque a única coisa que me impediu de morrer foi Deus. Estou aqui porque ele não permitiu", explicou a cantora.

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