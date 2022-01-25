Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Filme

Peter Dinklage critica nova versão de 'Branca de Neve e os Sete Anões'

'Acho que não gritei alto o suficiente', diz ator de 'Game of Thrones'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 08:14

Peter Dinklage durante evento em Nova York
Peter Dinklage durante evento em Nova York Crédito: Reuters/Folhapress
A nova versão de "Branca de Neve e os Sete Anões" ainda está em pré-produção, mas já está causando polêmica. A escolha de refazer a história sofreu críticas do ator Peter Dinklage, 52, que é portador de nanismo.
O comentário foi feito durante participação no podcast WTF com Marc Maron. O ator, famoso pelo papel de Tyrion Lannister em "Game of Thrones" (2011-2019), foi questionado sobre o que achava do remake, que deve ter a atriz Rachel Zegler, 20, como a princesa da Disney.
"Literalmente sem querer ofender ninguém, mas fiquei um pouco surpreso quando eles se mostraram tão orgulhosos de escalar uma atriz latina como Branca de Neve", disse ele. "Você ainda está contando a história de Branca de Neve e os Sete Anões. Dê um passo para trás e olhe para o que você está fazendo. Isso não faz sentido para mim."
"Você é progressista de uma maneira e ainda está fazendo essa história atrasada sobre sete anões vivendo juntos em uma caverna", reclamou. "O que diabos você está fazendo, cara?"
A história de Branca de Neve é baseada em um conto dos irmãos Grimm. No primeiro filme da Disney, os anões são mostrados como estúpidos ou desajeitados, sendo tratados como crianças pela protagonista.
"Será que eu não fiz nada para que a minha causa avançasse?", questionou Dinklage. "Acho que não gritei alto o suficiente. Eu não sei qual estúdio está envolvido, mas eles estavam tão orgulhosos disso. Todo amor e respeito à atriz e a todas as pessoas que acharam que estavam fazendo a coisa certa, mas eu estou tipo: 'O que você está fazendo?'."

Veja Também

Cantor de pagode morre aos 27 anos após três paradas cardiorrespiratórias

"Solteiro?": Laís se desculpa com Linn por torpedo anônimo no BBB 22

"Coloca eu lá dentro nem que seja um dia", diz Gil do Vigor a Boninho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia agora está na Rua Pergentino Fidelis de Miranda
Delegacia de Irupi passa a funcionar em novo endereço; confira
Imagem de destaque
Acidente com caminhão deixa motorista preso às ferragens na BR 482, em Alegre
Imagem de destaque
Como possível ação dos EUA no Irã elevou petróleo ao maior nível desde 2022

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados