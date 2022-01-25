Peter Dinklage critica nova versão de 'Branca de Neve e os Sete Anões'

Peter Dinklage durante evento em Nova York Crédito: Reuters/Folhapress

A nova versão de "Branca de Neve e os Sete Anões" ainda está em pré-produção, mas já está causando polêmica. A escolha de refazer a história sofreu críticas do ator Peter Dinklage, 52, que é portador de nanismo.

O comentário foi feito durante participação no podcast WTF com Marc Maron. O ator, famoso pelo papel de Tyrion Lannister em "Game of Thrones" (2011-2019), foi questionado sobre o que achava do remake, que deve ter a atriz Rachel Zegler, 20, como a princesa da Disney.

"Literalmente sem querer ofender ninguém, mas fiquei um pouco surpreso quando eles se mostraram tão orgulhosos de escalar uma atriz latina como Branca de Neve", disse ele. "Você ainda está contando a história de Branca de Neve e os Sete Anões. Dê um passo para trás e olhe para o que você está fazendo. Isso não faz sentido para mim."

"Você é progressista de uma maneira e ainda está fazendo essa história atrasada sobre sete anões vivendo juntos em uma caverna", reclamou. "O que diabos você está fazendo, cara?"

A história de Branca de Neve é baseada em um conto dos irmãos Grimm. No primeiro filme da Disney, os anões são mostrados como estúpidos ou desajeitados, sendo tratados como crianças pela protagonista.