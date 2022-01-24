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Cantor de pagode morre aos 27 anos após três paradas cardiorrespiratórias

Rony Santana chegou ao hospital no último sábado (22), após se sentir mal. As paradas cardiorrespiratórias aconteceram no dia seguinte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 19:28

O cantor Rony Santana, empresário e vocalista do grupo de pagode Preto de Luxo, morreu neste domingo (23) aos 27 anos após sofrer três paradas cardiorrespiratórias. A informação foi confirmada pelo grupo musical em comunicado oficial.
O cantor Rony Santana morreu aos 27 anos
O cantor Rony Santana morreu aos 27 anos Crédito: Reprodução Instagram @ronysantana_oficial01
Bruno Urso, um dos produtores que trabalham diretamente com o grupo de pagode, confirmou em contato com a reportagem que Rony foi atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Pirajá, Salvador, local em que morreu.
Ele chegou ao hospital no último sábado (22), após se sentir mal. As paradas cardiorrespiratórias aconteceram no dia seguinte.
O grupo Preto de Luxo reforça que as paradas ocorreram pelo excesso de açúcar no sangue de Rony. Segundo o comunicado, o cantor não testou positivo para a Covid-19 durante a internação.
Rony Santana era casado e deixa a mulher grávida de 5 meses. "O chá de bebê foi realizado há 9 dias", detalhou o produtor Bruno Urso.
Segundo publicação de Jorge Guerreiro, que também trabalha com a produção comercial do grupo Preto de Luxo, o velório e o sepultamento de Rony Santana foram realizados durante a tarde de hoje no cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador.

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